Pilar Rubio y Sergio Ramos presentan a su tercer hijo

Hace unos días te dábamos a conocer que la presentadora de televisión Pilar Rubio había dado a luz a su tercer hijo, a Alejandro. Un pequeño que hoy ha sido presentado por su madre y por su padre, el futbolista del Real Madrid Sergio Ramos, a las puertas del hospital donde ha nacido.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos a continuación.

Pilar Rubio y su pequeño reciben el alta

Cuatro días después de que diera a luz a su tercer varón, la citada colaboradora del programa “El hormiguero” ha recibido el alta al igual que su bebé. Precisamente por ese motivo no ha dudado en proceder a marcharse a casa para recuperarse en su hogar y para comenzar una nueva etapa con ese nuevo miembro de la familia.

No obstante, antes de todo eso no ha dudado, junto a su chico, en presentar a Alejandro a todos los medios de comunicación de manera gratuita, sin exclusivas de por medio.

Presentación del bebé en familia

A las puertas del Hospital Sanitas La Moraleja, de Madrid, donde tuvo lugar el parto es donde Rubio y Ramos han procedido a presentar a su tercer hijo. No lo han hecho solos sino que han contado con la presencia y el respaldo de sus hijos mayores: Sergio Jr, de 4 años de edad, y Marco, de 3 años. Estos, cogidos de la mano en todo momento, no han dejado de sonreír durante ese posado y es que seguro que están encantados con la llegada de un nuevo compañero de juegos.

De esta manera se ha podido obtener una tierna y bonita imagen de la familia al completo. Estos para la ocasión han lucido un look muy natural. La mamá, que llevaba en brazos a su recién nacido, ha apostado por llevar un vaquero y una camiseta en color negro así como unos botines de tacón del mismo color con detalles de tachuelas.

El futbolista, por su parte, lució sudadera con capucha de color negro, pantalones en beige y botas negras con cordones. Y los dos hijos mayores llevaban un atuendo similar: vaqueros azules, zapatillas de deporte en blanco y sudaderas también oscuras.

El detalle solidario que ha llamado la atención

Además de poder captar la instantánea de toda la familia, los medios han podido ser testigos del detalle solidario que ha tenido la familia Ramos-Rubio. Nos referimos al hecho de que en las sudaderas y camisetas de todos los miembros aparecía el nombre de UNICEF, de la que el futbolista es embajador. Esta es la Agencia de las Naciones Unidas que trabaja para “defender los derechos de la infancia y conseguir cambios reales y duraderos en la vida millones de niños en todo el mundo”.

Luego los felices padres no han dudado en compartir la imagen de su familia en sus redes sociales, concretamente en Instagram. En el caso de Rubio lo ha hecho acompañando la misma con el siguiente mensaje: “Alejandro ha nacido fuerte y sano y eso nos hace inmensamente felices. Pero no podemos olvidar a los 7.000 niños que no tienen esa suerte y mueren cada día por causas evitables. Es algo que me rompe el corazón. ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados! Mi familia y yo colaboramos con @unicef_es para que puedan seguir salvando vidas. Os pido que contribuyáis también a que más niños tengan más oportunidades. Porque #CadaVidaCuenta”.

Otros aspectos interesantes de la presentación

Además del detalle solidario de la presentación de Alejandro, hay otros aspectos interesantes que ha dado a conocer la pareja. En concreto, nos estamos refiriendo a datos relativos al recién nacido o al parto.

Así, Pilar ha dado a conocer que el alumbramiento fue muy rápido y que se desarrolló sin complicaciones de ningún tipo. De la misma manera, ha manifestado que está encantada con la llegada del bebé y que deseaba marcharse a casa para recuperarse y, sobre todo, para estar en familia.

Como suele suceder en estos casos, los periodistas presentes les han preguntado acerca de a quién se parece el bebé. En este sentido, los papás han coincidido en señalar que aún no le sacan parecido a nadie en concreto, eso sí, tiene los ojos azules oscuros, parecidos a los de su mamá.

Síguenos en Facebook y estarás al día de todas las novedades sobre embarazos y nacimientos con respecto a las celebrities.