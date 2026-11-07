Ya no hace falta viajar a Turquía para recuperar el cabello: Medical Hair apuesta por Mallorca con una nueva clínica en Palma

Durante años, Turquía se ha convertido en uno de los destinos más populares para quienes buscan un trasplante capilar. Sin embargo, cada vez existen más alternativas para quienes prefieren realizar este tipo de tratamientos sin salir de España. Mallorca suma ahora una nueva propuesta con la inauguración de Medical Hair Palma, una clínica especializada en medicina capilar que busca ofrecer una opción más cercana, con atención médica y seguimiento en la propia isla.

La apertura tuvo lugar ayer y despertó una notable expectación. Numerosos invitados, profesionales y representantes del ámbito empresarial acudieron al acto para conocer las instalaciones y acompañar al equipo en el inicio de esta nueva etapa en Mallorca.

Medical Hair llega respaldada por 30 años de experiencia y una red internacional de más de 50 centros. Su objetivo es consolidar su presencia en las islas y responder a la demanda de pacientes que buscan soluciones para la caída del cabello y la recuperación capilar sin tener que desplazarse a otros países.

Entre los tratamientos que ofrece la nueva clínica destacan los microinjertos capilares mediante técnicas FUE y FUE Zafiro, la mesoterapia, la bioestimulación y los tratamientos contra la caída del cabello. También dispone de procedimientos de injerto de barba y cejas. Todos ellos cuentan con diagnóstico y seguimiento personalizado.

El equipo médico de Medical Hair Mallorca está liderado por el Dr. Julián Drago, cirujano y responsable médico del centro. En el ámbito ejecutivo, Damián Spagnuolo, director ejecutivo de la compañía, participa en el desarrollo y expansión internacional de la firma.

La propuesta es clara: acercar la medicina capilar al paciente, evitar desplazamientos innecesarios y ofrecer una alternativa en Mallorca para quienes buscan recuperar su cabello con atención médica y seguimiento más próximos.