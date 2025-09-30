Xabi Beraza, lesionado de larga duración en el Fibwi Palma

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha hecho oficial a través de un comunicado que su capitán Xabi Beraza será baja de larga duración. Beraza, uno de los integrantes de la plantilla que logró el ascenso la pasada temporada, se lesionaba en el partido de pretemporada disputado en Inca ante el Hestia Menorca perteneciente al Trofeo AON Illes Balears. Tras someterse a exploraciones y diversas pruebas se confirmaba que Xabi padece una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, un esguince grave del ligamento lateral de la misma rodilla y edema oseo sin afectación meniscal. La lesión será de larga duración y el tiempo de recuperación de la misma quedará determinado en función de la evolución del jugador.

Beraza, uno de los jugadores más queridos por la afición, llegaba la pasada temporada a la isla para aportar su experiencia y conocimiento al haber vivido dos ascensos a la Primera FEB y ya desde el primer momento dejó huella dentro de la plantilla por su carácter cercano e integrador y por su entrega en los partidos. El ala pívot nacido en Renteria jugaba la pasada temporada un total de 36 partidos en los que promediaba una media de 24,28 minutos por partido anotando 6,9 puntos, capturando 4,4 rebotes y repartiendo 1,5 asistencias por partido siendo un jugador fundamental en los esquemas de Pablo Cano que no dudó en sumarlo al proyecto de esta temporada junto a cuatro de los jugadores que también permanecieron en el equipo con respecto al curso pasado.

«Desde la familia del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma queremos enviarle a nuestro capitán toda la fuerza del mundo y estamos plenamente convencidos de que va a volver más fuerte que nunca», agregó el club en su comunicado. Al Fibwi no le quedará ahora otra que buscar con la máxima urgencia un sustituto en el mercado.