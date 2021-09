El Atlético Baleares afronta mañana domingo la quinta jornada de liga ante el Betis Deportivo. Estadi Balear (12.00) Primera RFEF Footters. El conjunto blanquiazul, que es segundo en la clasificación con ocho puntos, con dos victorias y dos empates, sigue invicto y se verá las caras ante un equipo, el verdiblanco, que suma sólo tres puntos, es decimoctavo en la clasificación, en puestos de descenso, y contabiliza una victoria y tres derrotas.

La pasada jornada el conjunto que entrena Manel Ruano perdía en casa 0-1 ante el San Fernando. A pesar de ello es un equipo con calidad, muy joven, incluso con algunos jugadores con protagonismo en el primer equipo y al que le falta un lógico periodo de adaptación, pero que dispone de muy buenas individualidades.

Uno de los futbolistas más destacados es el central Luis Martínez, al que sigue muy de cerca el técnico del primer equipo Manuel Pellegrini. Sin olvidar a Lara, Marc Baró, Tavares, los canteranos Juan Cruz y el ex del Ibiza Sibo. En definitiva, jugadores destacados con una gran proyección en una plantilla con juventud y calidad.

En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul Xavi Calm tiene las bajas ya conocidas del central Josep Jaume, que estará en el dique seco entre 10 y 12 semanas, el ex del Cartagena Miguel Ángel Cordero y la de Alfonso Martín, con un esguince en el tobillo. El resto, todos a disposición del cuerpo técnico. El posible once no diferirá mucho del que empató 2-2 ante el Andorra y podría estar formado por René bajo palos; como centrales Carlos Delgado y Olaortua; en los laterales Ferrone y Álex Robles; en medio campo, como pivotes Ezequiel Petcoff y Armando Sashoua; las bandas para Canario y Hugo Rodríguez y en punta dos futbolistas con gol (cinco dianas entre los dos hasta la fecha), Dioni y Vinicius Tanque.

La novedad, el regreso al once del brasileño, que marcó el gol del empate en la última jornada ante el Andorra. Su participación es innegociable en casa y su vuelta al equipo titular será en detrimento del ex del Numancia José Fran, que comenzará el partido en el banquillo. Una victoria colocaría al conjunto blanquiazul con once puntos, un buen bagaje sin duda trascurridas ya cinco jornadas. Repetirá por segunda vez en la convocatoria el medio centro del Santanyí Toni Ramón.