Desde el vestuario también mostraron esa seguridad que arrancó con las declaraciones del capitán del equipo. Carlos Barrón tiene claro que la remontada empieza por creer en ella y, asegura, que “si un jugador no se lo cree ni se ve ganador después de la eliminatoria es difícil. Es todo más mental que físico, al que le duela algo mañana no le tiene que doler nada, el que esté cansado no puede estar cansado…aquí juega un papel muy importante la cabeza, creerte que puedes pasar la eliminatoria y eso es lo que hemos hecho en el vestuario”, y añade que “nos hemos metido en la cabeza que la eliminatoria no está perdida, quedan cuarenta minutos y tenemos que ir a por ella”.

Eloy Rojas también es consciente de la altura del partido de mañana y lo calificó de “a vida o muerte”, aunque sabe que el primer paso para remontar la eliminatoria pasa por ir a por ella: “Confío en mis compañeros y el cuerpo técnico y tenemos la suficiente confianza para sacar el partido adelante, que es lo que vamos a hacer”, aseguró el gaditano.

El Palma Futsal junto a Yates Mallorca y Camber Marine pusieron en marcha una campaña con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que culminará este sábado con el reparto de 4.000 banderas realizadas con material reciclado recogido del mar y de las costas de Mallorca. Una amplia representación de la plantilla participó en la limpieza de residuos de la playa de Can Pere Antoni, en Palma, junto a los alumnos del colegio El Temple para concienciar de la necesidad de eliminar los residuos que terminan en las playas y en el mar. Todos esos residuos se pueden reciclar y reutilizarse, por ejemplo, para diseñar banderas como las que se repartirán este sábado en Son Moix a partir de los residuos recogidos. Así se demuestra a la sociedad que reciclar sirve para no contaminar y que los residuos se pueden reutilizar.