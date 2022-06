El Palma Futsal ya ha puesto a la venta las entradas para el partido de vuelta de la semifinal y que se disputará el sábado en Son Moix (20:00 horas). Todos los abonados del club tienen el partido incluido en su abono, ya que el abono del Palma Futsal incluye el playoff completo. Los no abonados podrán acceder a una de las entradas que el club ya ha sacado a la venta al precio de 15 euros. Las entradas se pueden adquirir online desde este lunes en la pagina web del club (www.palmafutsal.com) y a partir del miércoles en la sede del club. Se podrán comprar de forma presencial el miércoles, jueves y viernes, de 17:00 a 20:00 horas, en la oficina del Palma Futsal en Son Moix, mientras que si quedan entradas disponibles se habilitará la taquilla para el mismo día del partido desde las 18:00 horas y hasta agotar las existencias. La expectación que ha levantado esta nueva semifinal tras la gran remontada en la ronda anterior hace prever que Son Moix se llenará el sábado en un partido que puede ser histórico y que podría suponer la clasificación para la final y el acceso a competir en Europa por primera vez en toda la historia del club.

Desde el seno del vestuario se muestran conscientes de la dificultad de la semifinal de los playoff de la liga. Es por ello por lo que Marlon asegura que “en Jaén nos espera un gran partido y muy duro”, y añade que “ahora tenemos experiencia de valorar cuánto de importante es un gol en el partido. Ahora tiene un peso mucho más grande con este formato y tenemos que ir a Jaén esperando nuestra mejor versión, porque si no volvemos a casa con la gran dificultad. Toda la plantilla espera hacer dos grandes partidos y ojalá estar en la final”. El cierre declara que en la plantilla “pensamos partido a partido”, aunque afirma que “cuando empiezas la temporada esperas llegar a una final y ahora nos toca Jaén”, del que declara que “si ganaron a Movistar Inter en Torrejón de Ardoz no es suerte, es que lo hicieron muy bien. Va a ser muy duro el partido en Jaén, pero tenemos que intentar sacar el mejor resultado posible para nosotros para decidir la eliminatoria en casa”.

Mancuso, por su parte, cree que tanto el Palma Futsal como Jaén Paraíso Interior “llegamos muy motivados”, aunque eso no quita que espere “un partido muy difícil en Jaén, con muchos duelos individuales y duro, pero estamos concentrados para no cometer los mismos errores que cometimos en Navarra y poder salir de ahí con un resultado positivo”. El brasileño da valor a que el segundo partido de la eliminatoria sea en Son Moix y afirma que “en casa somos muy fuertes y estamos preparados para los dos partidos. Ahora estamos más maduros para no cometer los mismo errores que en los cuartos de final”. Mancuso ha sido elegido en el quinteto ideal de los cuartos de final de los playoff, elección de la cual asegura que “no sabía”, aunque apunta que “me alegro por ayudar al equipo y tener la oportunidad de jugar una semifinal. Trabajamos mucho durante todo el año y merecemos una jugar una final”.