Vecina de Son Gotleu: «Le di las gracias a un ladrón por no robarme 5 euros que llevaba para comprar pan»

Los vecinos de Son Gotleu llevan soportando desde hace muchos años enfrentamientos entre diferentes clanes y culturas que conviven con mucha tensión en este barrio multicultural. Africanos, marroquíes, clanes gitanos y ahora argelinos han protagonizado en infinidad de ocasiones graves altercados en plena calle frente a unos vecinos que ven a su barrio reducido a un mero campo de batalla.

No son pocos los residentes de la barriada que denuncian sin pelos en la lengua que Son Gotleu ha pasado de ser un lugar agradable donde vivir para trabajadores venidos de la Península a una pesadilla donde reina el caos, la violencia y el crimen organizado.

Esta vecina entrevistada por OKBALEARES vino a Son Gotleu a vivir en los años 60. Según cuenta, en aquellos tiempos el barrio era «un sitio maravilloso de trabajadores en el que nos cuidábamos los vecinos».

Ahora la realidad ha cambiado y los comportamientos incívicos están a la orden del día. «Mucha gente en vez de tirar la basura a los contenedores, la echan por el tragaluz, la echan a la uralita. Ahí echan colchones, pañales, almohadas y está plagado de ratas», asegura esta vecina.

Además, esta residente cuenta que lleva «mucho tiempo sin salir por la noche» debido a la inseguridad. «Una vez yendo a comprar el pan con sólo 5 euros un hombre se me acercó por detrás y me puso una navaja diciéndome que le diera dinero, pero me dejó en paz porque se pensaba que yo era su hermana», explica.

También asegura que le han entrado a robar a su casa. «Se llevaron las cuatro cosas que vieron y ahora me he visto obligada a poner una puerta blindada para que no me vuelva a pasar».

«El barrio últimamente está fatal, hay muchas peleas»

La sensación de inseguridad es la misma en esta vecina, que asegura a este digital que el barrio de Son Gotleu «últimamente está fatal» debido a la gran cantidad de peleas que hay en plena calle. «Llevo unos 25 años viviendo aquí y antes era mucho más tranquilo», manifiesta.

«Ahora es un poco más complicado vivir, hay mucha gente dejada y mucha suciedad» sentencia.