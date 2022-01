Las V Puerto Portals Dragon Winter Series llegan este fin de semana a su ronda final con todo por decidir. La tripulación de Gunter, liderada por Javier Scherk y que compite bajo pabellón español en representación del Real Club Náutico de Barcelona, lidera la clasificación con sólo tres puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el austriaco Basic Logic, de Werner Deuring, cuando restan tres jornadas para el final de la competición y podrían disputarse un máximo de ocho mangas.

El alemán Powwow, de Michael Cäsar Zankel, es tercero, a 28 puntos del líder, pero con una renta de seis puntos sobre el cuarto clasificado, el sueco Galant, de Jan Strombeck, lo que hace prever una lucha muy cerrada por el podio.

Las V Puerto Portals Dragon Winter Series arrancaron el 19 de noviembre y han constado hasta el momento de tres rondas y 15 pruebas, con dos descartes. Gunter y Basic Logic, los dos favoritos para la victoria final, han navegado siempre en la vanguardia de la flota. La primera ha obtenido cuatro victorias parciales, por tres de su máximo rival. Sin embargo, Basic Logic se ha descartado un séptimo puesto como peor resultado, mientras el mayor pinchazo del Gunter fue un duodécimo en la décima manga de la serie.

El Club de Regatas Puerto Portals, organizador de la competición, ha programado la disputa de dos pruebas hoy viernes, tres el sábado y tres el domingo, en que se conocerá al vencedor de la edición 2021-2022. El parte meteorológico es de viento medio de componente norte los dos primeros días y de poniente en la jornada final.

El balance de la competición es muy positivo, tanto por el número de participantes como el nivel de la flota, formada por 18 embarcaciones de seis países. Puerto Portals se ha confirmado con estas Winter Series como uno de los puertos europeos de referencia de la clase Dragon en un año en el que la mayoría de grandes regatas del Mediterráneo han recuperado una relativa normalidad, pero sin alcanzar las cifras anteriores a la pandemia.

Puerto Portals seguirá apostando fuerte por la clase Dragon una vez finalizadas las Winter Series. Los días 18 a 20 de febrero acogerá la quinta edición de la Copa Mediterráneo, en la que ya se espera una gran participación.

Las V Puerto Portals Dragon Winter Series han sido la primera regata española que ha incorporado las nuevas balizas inteligentes dirigidas por control remoto y que no requieren fondeo con ancla. La tecnología se ha mostrado muy fiable a lo largo de las quince regatas en las que ha sido utilizada: «Es un sistema que no afecta al lecho marino, especialmente a la posidonia, y no hay problema con la profundidad, ya que la baliza se mantiene posicionada en superficie. Al carecer de cabo de fondeo se evitan los enganches con las orzas. Por otro lado, nos permite ser más agiles en los cambios de recorridos y, al necesitar menos embarcaciones auxiliares, ahorramos combustible y reducimos emisiones», explica Alvaro Irala, director general de Puerto Portals.