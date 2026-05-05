El uso indebido de la cubierta y la humedad, posibles causantes del derrumbe del techo de un piso en Palma, según el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) en relación a lo sucedido en un edificio de la calle Sant Novici, en el barrio palmesano de Foners, donde ni hubo que lamentar daños personales.

Los arquitectos, en un comunicado, han recordado la importancia de que los edificios cuenten con los informes de evaluación perceptivos, que deben realizarse de forma más o menos periódica dependiendo de la antigüedad del inmueble y del municipio en el que se encuentre.

Estos informes, han subrayado, no son un trámite burocrático sino una herramienta directamente vinculada a la seguridad, dado que permiten detectar cualquier indicio de patología como fisuras, grietas o humedades para que estas puedan ser evaluadas por un técnico cualificado.

En el caso del edificio de Sant Novici, el decano del Coaib, Bernat Nadal, ha considerado que una de las causas del derrumbe podría ser el uso indebido de la cubierta, donde se habrían acumulado materiales «de cualquier tipo».

Otra sería la presencia de patologías derivadas de los problemas de humedad, que si se mantienen a lo largo del tiempo pueden derivar en la oxidación de las armaduras o la carbonatación del hormigón, factores que reducen la capacidad de resistencia de los materiales.

A esta conclusión, ha explicado Nadal, han llegado al observar fotografías aéreas del edificio en las que se pueden ver las actuaciones llevadas a cabo para impermeabilizar la cubierta.

Por todo ello, los arquitectos han insistido en la obligación de mantener el estado de conservación de los edificios y de poner en manos de los técnicos la evaluación de cualquier incidencia que se detecte para poder actuar en consecuencia.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, por su parte, ha apuntado en relación a este incidente que «cuando una estructura cede, suele ser por una heterogeneidad de problemas añadidos y no por uno solo».

Aun así, ha indicado que los técnicos aún tienen que terminar el informe para establecer las causas del derrumbe del techo, que se saldó sin heridos.

En este sentido, el regidor ha asegurado que los técnicos están haciendo lo posible por garantizar la seguridad de los residentes.

«Ningún técnico municipal impide a nadie volver (a su domicilio) si no es para garantizar su seguridad», ha añadido, antes de aclarar que la prioridad es determinar cómo de comprometida está la infraestructura para que las familias «vuelvan cuanto antes a sus casas».

Así, ha recordado que los servicios sociales han ofrecido alternativas habitacionales a quienes no disponían de una segunda vivienda de manera temporal hasta que se trace un plan para resolver el problema.