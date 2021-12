La pandemia ha supuesto una ruptura de lo que hasta 2019 había sido el modo de funcionar del mundo. Un cambio de paradigma que ha traído consigo nuevos hábitos de consumo y un crac socioeconómico devastador. La totalidad de los sectores económicos se han visto afectados, pero el turismo se ha llevado una de las peores partes. En España, las Islas han sido la región más perjudicada, aunque este año ha liderado la recuperación en muchos aspectos. Y a pesar de que 2021 no ha llegado a datos de 2019, sí que ha logrado un turista que gasta más y permanece más tiempo en Baleares.

El camino por recorrer todavía es largo. Las cifras de este año han sido buenas, que no excelentes. Tampoco había margen para empeorar, pues 2020 supuso una caída histórica del Producto Interior Bruto (PIB) de Baleares del 23,7%. Con el paro disparado y el cierre de más de 4.000 empresas, la autonomía prácticamente había tocado fondo, por lo que en 2021 sólo cabía crecer. Si bien se prevé cerrar el año con un crecimiento del 11,6%, no se recuperará la totalidad del PIB perdido y no será hasta el cierre de 2022, cuando se alcance ese 12,1% restante. Aunque como cualquier pronóstico, todo puede cambiar y ómicron ha desatado la incertidumbre.

Con todo, según los datos de gasto turístico acumulado entre enero y octubre de 2021, los cambios de consumo generados por la pandemia pueden, de mantenerse, beneficiar a Baleares. Y es que los viajeros que las Islas han recibido este año han sido más rentables que los de antes de la pandemia. Han gastado 1.102 euros en toda su estancia, frente a los 1.061 que gastaban en 2019. Esto implica un desembolso medio por día de unos 156 euros, con respecto a los 152 de hace dos años.

Cabe destacar que este 2021 el turista también ha estado, de media, más tiempo en Baleares , aunque la diferencia es muy pequeña. Este año han pasado entre 7,1 y 7,2 días en las Islas, frente a los entre 6,7 y 7 días de 2019. Por descontado, el aumento de tiempo dedicado al turismo va de la mano con la subida del gasto. Sin embargo, todavía es pronto para constatar si se trata de una tendencia que se mantendrá a lo largo del tiempo, ha sido algo puntual de 2021 o si guarda relación con la pandemia. El objetivo final es que la estancia y el gasto de los turistas en Baleares crezcan cada vez más, hasta lograr que con menos viajeros la rentabilidad sea la misma o mayor.

En la última década, la oferta turística de las Islas ha mejorado en pos de un modelo que prime la calidad frente a la cantidad. La planta hotelera se ha reformado y los servicios complementarios también han mejorado; sin embargo, aún queda mucho por hacer. El todo incluido y el turismo de borrachera siguen muy vivos. Buscar la calidad es un objetivo necesario, pero hace falta el compromiso de todos los implicados. La colaboración público-privada será esencial si en estos años se quiere alcanzar este objetivo.

Por lo que al acumulado se refiere, es importante recordar que Baleares es, junto con Canarias, la autonomía en la que más peso tiene el gasto de los turistas en octubre. Este 2021 ha representado un 20% del total, muy cerca del 22% de Canarias, que ya estaba en su temporada alta. No obstante, las Islas han liderado el gasto turístico de todo el país en el acumulado de este año. 6.982 millones de euros entre enero y octubre, frente a los 4.577 millones de Canarias. Aun así, son cifras muy lejanas a las de 2019, cuando Baleares registró un gasto de 14.512,46 millones.