Travelplan, turoperador perteneciente a Ávoris Corporación Empresarial, ha llevado a cabo dos fam trips a Los Cabos (en Baja California Sur), entre el 26 de junio y el 3 de julio y un segundo a Isla Mauricio, entre el 29 de junio y el 7 de julio pasados. Los viajes contaron con la participación de agentes de viajes de España y Portugal, así como de periodistas de medios especializados del sector turismo.

En el fam trip a Los Cabos, organizado en colaboración con RIU Hotels & Resorts y The Inclusive Collection by Hyatt, los agentes de viajes pudieron conocer a fondo las instalaciones y servicios de los hoteles Barceló Gran Faro Los Cabos 4*, ME Cabo 5*, Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa 5*, Dreams Los Cabos 5*, Zoetry Casa del Mar 5*, Paradisus Los Cabos 5* y Secrets Puerto Los Cabos 5*.

Además, disfrutaron de numerosas excursiones, entre las que destacan las visitas al Arco en Cabo San Lucas y a San José del Cabo, la excursión a playa Balandra y la visita a al pueblo mágico de Todos Santos. También tuvo un papel destacado un recorrido en 4×4 por las playas del Pacífico, atravesando el desierto, montañas y cañones con majestuosas vistas y, para finalizar, un recorrido cultural e histórico por la ciudad de La Paz, reconocida por las resplandecientes playas e islas circundantes que impresionan a los visitantes gracias a su flora y fauna endémica del trópico de Cáncer y a un mar cristalino, perfecto para nadar y relajarse bajo el sol, informa la compañía en un comunicado.

En segundo lugar, el fam trip a Isla Mauricio fue organizado en colaboración con las cadenas hoteleras Attitude, Beachcomber, Sun Life, The Residence y la aerolínea de Ávoris, Iberojet, que desde el pasado desde el pasado 15 de junio y hasta el 21 de septiembre próximos opera vuelos directos desde Madrid a Isla Mauricio. El objetivo del viaje consistió en dar a conocer a los agentes de viajes los atractivos turísticos de la isla y la oferta de Travelplan en este destino.

Durante los ocho días del viaje, los agentes de viajes visitaron diversos hoteles de la isla, como el Ambre 4, C. Mauritius 4 sup, Constance Belle Mare Plage, Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa 5*, La Pirogue Mauritius 4 sup, La Pirogue Mauritius 5*, Lagoon Attitude 4*, Le Mauricia Beachcomber, Long Beach 5*, Shandrani Beachcomber Resort and Spa 5*, Sugar Beach Mauritius 5*, Trou Aux Biches Golf Resort and Spa 5*, Victoria Beachcomber 4*, The Ravenala Attitude 4* y The Residence Mauritius 5*.

También disfrutaron de salidas a los lugares más turísticos y emblemáticos de la isla, realizando la excursión Joyas del Norte, visitando Port Louis, L’Adventure du Sucre y los jardines de Pamplemousses y la excursión Secretos del Sur, que permite visitar Black River Gorges Natural Park o Tierra de 7 colores y Chamarel Waterfall. Además, tuvieron la oportunidad de navegar en catamarán por la costa este de Mauricio y saborear la exquisita y auténtica gastronomía local.

Los agentes de viajes quedaron impresionados con los atractivos turísticos de Los Cabos e Isla Mauricio y con la oferta de Travelplan para ambos destinos. Destacaron la belleza de las playas, la riqueza de la naturaleza y la diversidad cultural que ofrecen. También valoraron muy positivamente la atención recibida por parte de los hoteles y de la línea aérea.

Estos fam trips han sido una oportunidad única para que los agentes de viajes conozcan de primera mano los atractivos turísticos de Los Cabos e Isla Mauricio y la oferta que Travelplan tiene para ambos destinos esta temporada. Sin duda, este viaje les ayudará a vender más paquetes turísticos a estos destinos y a posicionarlos como unos de los más atractivos para los turistas españoles y portugueses.