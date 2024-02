Los diputados tránsfugas de Vox no aclaran si volverán a intentar la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras tras el informe de los letrados del Parlament. La portavoz de los cinco díscolos, Idoia Ribas, ha señalado que antes de tomar una decisión estudiarán los informes de los letrados. De esta forma los tránsfugas no descartan volver a expulsar a los dos diputados celebrando una reunión que cumpla con los postulados apuntados por los letrados de la Cámara autonómica.

Los letrados han desautorizado las dos expulsiones argumentando que se acordaron en una reunión que no tenía convocatoria ni orden del día donde figurara la expulsión de dos miembros del grupo parlamentario.

«Comprenderán que el texto lo hemos conocido hace muy poco y, por tanto, lo que voy a hacer a partir de ahora es ponerlo en conocimiento de los miembros del resto del grupo parlamentario y no les puedo adelantar cuál será nuestra decisión. No se tomará ninguna decisión hasta que no hayamos podido estudiar en profundidad estos informes», ha afirmado Idoia Ribas en una comparecencia ante la prensa sin preguntas y tras la celebración de la junta de portavoces.

Cabe recordar que este miércoles se ha conocido el contenido de los informes de los letrados del Parlament que, aludiendo a un defecto de forma, rechazan la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras del Grupo Parlamentario de Vox.

El informe jurídico alude a un defecto de forma y determina que la reunión en la que Vox acordó la expulsión del presidente de la Cámara y de la líder del partido en las Islas no tenía convocatoria ni orden del día en el que constara la propuesta de expulsión.

Por su parte, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha expresado este miércoles su deseo de que la crisis de Vox se cierre de manera satisfactoria y haya reconciliación entre las partes enfrentada

El grupo de los cinco ha visto frustrado su objetivo de echar a Gabriel Le Senne de la presidencia del Parlament. El informe de los letrados ha supuesto un auténtico varapalo para los cinco rebeldes puesto que ha desautorizado la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras como miembros del grupo parlamentario Vox.

Vox inició la legislatura con ocho diputados aunque tras la marchas de Xisco Cardona actualmente sólo contaba con siete representantes. En estos momento en realidad sólo hay dos miembros, que son Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras dado que los cinco rebeldes están suspendidos de militancia.

El PSOE: «El complot de Prohens con los tránsfugas ha fracasado»

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha celebrado este miércoles que «el complot de Prohens con los tránsfugas haya fracasado».

De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios en la Cámara tras conocerse que los letrados del Parlament han rechazado en sus informes la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras de su grupo parlamentario.

El socialista ha insistido en la idea de que el PP era conocedor de la maniobra que planeaban los diputados díscolos de Vox para pactar la presidencia de la presidencia de la Cámara autonómica.

Para Negueruela, la operación ha tenido como consecuencia la inestabilidad del Ejecutivo por lo que ha reiterado la urgencia de convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas, informa Europa Press.

«Es un Govern que ella misma ha dinamitado al tensionar a su socio hasta límites que van más allá de la ética y la democracia. Ya no sabe con quién tiene un pacto», ha señalado. Según el portavoz, el PP y los cinco diputados díscolos tenían pactadas la ley ómnibus, la ley del taxi y la ley de vivienda. «Eso lo sabemos todos», ha añadido.

Sobre la posibilidad de que se convocaran unas nuevas elecciones, no ha concretado, sin embargo, quién podría ser el candidato o candidata socialista aunque ha reiterado la idea trasladada recientemente de que «el PSIB está preparado para gobernar».

Sí ha confirmado que en el caso de llegar a este escenario, el PSIB volverá a presentar candidato o candidata a la presidencia del Parlament.