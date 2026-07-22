Tener la ITV caducada: la infracción más frecuente detectada por la Policía Local de Palma en los controles de julio

Tener la ITV caducada es la infracción más frecuente detectada por la Policía Local de Palma en los controles de julio en el operativo, que se llevaron a cabo entre el 13 y el 19 del presente mes.

De los casi 300 vehículos inspeccionados durante la campaña especial de la DGT en nueve puntos diferentes de la ciudad, la infracción más recurrente fue la circulación con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, con un total de 31 sanciones.

A pesar de que el foco principal de la campaña era el consumo de alcohol y drogas, al revisar la documentación y las condiciones de seguridad de los vehículos detenidos, más de la mitad del total de 54 denuncias instruidas en el operativo fueron por este motivo.

Durante esta semana de intensificación de la vigilancia, los agentes instruyeron un atestado por la vía penal contra un conductor que superó el umbral de la tasa de alcohol permitida. Asimismo, se sancionó de forma administrativa a otro conductor por dar positivo en la prueba de detección de sustancias estupefacientes mientras iba al volante.

Además, se formularon siete denuncias por cuestiones relacionadas con permisos o licencias de conducción irregulares y se retiró un vehículo por circular sin el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

En cuanto a las medidas de seguridad pasiva y convivencia, los agentes extendieron dos denuncias por no hacer uso de los sistemas de retención infantil homologados, dos por circular sin el cinturón de seguridad por parte de pasajeros y una por utilizar el teléfono móvil al volante.

También se sancionó a dos usuarios de VMP (Vehículo de Movilidad Personal) y al conductor de un ciclomotor por no llevar el casco de protección, así como a un conductor por circular con un tubo de escape sin silenciador. De forma paralela al tráfico, se levantó un acta por tenencia de drogas en base a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las denuncias restantes para alcanzar el total se tramitaron por otros motivos de tráfico.

Estas campañas tienen como objetivo principal concienciar a la ciudadanía de la importancia de separar de forma definitiva el consumo de estas sustancias de la conducción.