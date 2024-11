100% eficaz: el truco para librarte de una multa si te pillan con la ITV caducada

La Inspección Técnica de Vehículos es un trámite de los denominados obligatorios y que tienen que cumplir los conductores. ¿Qué ocurre si un agente nos da el alto y tenemos la ITV caducada? En este sentido, la multa va a ser evidente, puesto que no hay equívocos, 200 euros.

Eso sí, lo que ocurre es que existen fórmulas para la reducción de lo dura que es la multa. En 1987 pasó a instaurarse como obligatoria para que la pasen los vehículos y en los plazos que se establezcan.

Los automóviles y motocicletas nuevas no tienen que pasarlas hasta 4 años después de su uso

Además de ello, otros vehículos como los ciclomotores tienen 3 años exención. Una vez que se pasa dicho periodo pasa a realizarse cada par de años.

Desde el décimo año, la ITV se tiene que hacer anualmente. Contar con una cita para la ITV no va a evitar las multas cuando un agente de la circulación te pare en la carretera. Todo ello podemos ver en el R.D. 920/2017 que se encarga de regular la ITV en España.

Para que lo tengas claro, cuando te den el alto con la ITV caducada lo mismo dará que cuentes con una cita, para la semana siguiente la multa será de doscientos euros. De pagarlo con rapidez, la multa va a ser de menos de cien euros.

Prevenir es importante

De cara a poder evitar sorpresas poco agradables, lo mejor es el principio de prevención. La DGT lo que hace es dar una serie de herramientas útiles para que los conductores que no vayan a olvidar de la ITV. Como ejemplo de todo ello, está la app miDGT: mediante la app es posible consultar la fecha de caducidad de la ITV y una serie de notificaciones.

Son bastantes las estaciones ITV eligen los envíos de recordatorios en otra serie de vías, caso de los mensajes de texto, correos postales o las cartas. De la misma forma, es posible optar por anticiparse: se puede pasar hasta treinta días antes de la fecha de caducidad de la ITV sin que se pierda un día de vigencia.

Por otra parte, cuando tengas la agenda ajustada, no debes dudar en anticiparte al control para así evitar los inconvenientes.

¿Qué se debe hacer si el control te pilla con la ITV caducada?

Cuando te intercepten por esta situación de tener caducada la ITV, existe una trampa pequeña que pude minimizar dicho impacto. Se debe mantener la calma y poder argumentar que tienes cita previa, donde exhibirás el justificante de la contratación.

Aunque ello no te exima de la multa, pero vale para que el agente vaya a ser mucho más compasivo y permita que sigas el recorrido hasta el centro de la ITV.

Eso sí, tampoco garantiza nada, puesto que algunos agentes terminan siendo reacios a las normas y te van a sancionar igualmente.

Otro de los detalles de mayor importancia es no realizar desplazamientos que sean innecesarios caducada la ITV. No olvidemos que la multa se produce cuando se estaciona en la vía pública, lo que hace que cuando no se pueda pasar por la fecha correcta, lo mejor es que lo vayas a guardar en un garaje privado, en cuanto se solucione el problema.

No te la juegues con la ITV caducada

Cuando se circula con la ITV caducada, ello va a suponer que el conductor se exponga a sanciones económicas o que puedas correr el riesgo de tener problemas cuando te veas en un accidente. Las aseguradoras se pueden negar a las coberturas de una serie de daños.

Podemos concluir diciendo que lo mejor es no jugársela y pasar la ITV con antelación. No te olvides de la caducidad de la ITV y usa las distintas herramientas que haya para poder recordártelo.

La ITV es un trámite de carácter administrativo, y aunque pueda parecer algo molesto, es algo importante que garantice la seguridad en las vías; lo mejor, es que no te la juegues: cuando te paren, mejor que no te vayan a pillar con la ITV caducada.

Después de todo lo que hemos comentado, parece claro que lo mejor que puedes hacer es pasar la ITV cuando te corresponda, así no deberás tener miedo o pasar por problemas en este sentido.

Muchas situaciones se pueden evitar con el paso de la Inspección Técnica de Vehículos a su debido tiempo, puesto que al final va a ser más fácil que el automóvil se encuentre en buen estado, algo que es de lo más beneficioso para todos los usuarios de la red viaria.