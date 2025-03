ITV caducada: puedo circular, qué se debe hacer, cuánto tiempo hay para pasarla

Si llevas la ITV caducada pero ya tienes cita, puedes circular sin problemas hacia el centro de ITV para realizar la inspección. Eso sí, no podrás dirigirte hacia ningún otro lugar hasta que tengas el ‘OK’ pertinente. Tener una cita confirmada demuestra que estás en proceso de ponerte al día con la ITV. Sin embargo, es importante que dicha convocatoria sea lo más cercana posible a la fecha de caducidad y no circules innecesariamente. En caso de ser detenido por la policía, podrías justificar que tienes la citación, pero es recomendable no demorar mucho en realizar la inspección.