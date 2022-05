Superadas las 2.000 peticiones para ir a Pamplona

Más de 2.000 abonados del Mallorca han presentado su solicitud para entrar en el sorteo que mañana jueves se efectuará ante notario a partir de las doce del mediodía, y en el que se repartirán 142 entradas dobles para asistir el domingo al partido ante Osasuna, decisivo en la lucha por la permanencia. Los agraciados podrán acceder al paquete formado por entradas, avión y desplazamiento terrestre que se pone a la venta al precio de 50 euros, después de que el club haya sufragado el 75% del coste total.

Osasuna ha puesto a disposición del Mallorca 484 entradas, de las que 200 se repartirán entre las asociaciones que aglutinan las peñas y las otras 284 se sortearán entre los aficionados mañana jueves ante notario. Cada abonado que solicite entrada y sea agraciado en el sorteo, podrá asistir al partido con el abonado que desee (el Club cotejará todas las entradas entregadas con DNI completo y número de abonado).

Tres aviones fletados por Air Europa despegarán en la madrugada del sábado hacia Vitoria y regresarán a las dos de la mañana del domingo al lunes. Las horas de los vuelos de Air Europa serán las siguientes:

2:45 am: Palma-Vitoria más traslado en bus hasta Pamplona

3:00 am: Palma-Vitoria más traslado en bus hasta Pamplona

3:40 am: Palma-Vitoria más traslado en bus hasta Pamplona

El regreso de estos tres aviones será a las 2:00 am de la madrugada del domingo al lunes (Vitoria-Palma).

El Mallorca necesita calcar el mismo resultado que haga el Cádiz en Vitoria para conseguir la permanencia en Primera División. Osasuna lleva semana salvado, pero se juega un importante premio económico en caso de que consiga la victoria, ya que así se garantiza quedar entre los diez primeros clasificados, lo que recompensa la Liga a la hora de efectuar el reparto televisivo. Existe un tercer club implicado en la lucha por la permanencia, el Granada, que aún podría complicarse, aunque cuenta con la ventaja de jugar en casa ante el Espanyol, al que no le va nada en el envite.