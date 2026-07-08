Subvenciones urgentes para blindar 105 viviendas de Menorca amenazadas por desprendimientos de rocas después de que el Ayuntamiento de Es Castell decretara la evacuación de las mismas ubicadas en Cala Sant Esteve y en el Fonduco, lo que hizo necesario impulsar medidas extraordinarias de apoyo y actuaciones urgentes para garantizar la seguridad de la población.

Ahora el Consell de Menorca ha aprobado un convenio de colaboración interadministrativa entre la institución insular y el citado consistorio, para la financiación de actuaciones de emergencia y ayudas extraordinarias derivadas de los desprendimientos en los citados acantilados.

Tras haber ejecutado diversas actuaciones de emergencia, se destinarán 250.000 euros para contribuir a la financiación de los costes derivados de esta situación.

Esta aportación se distribuirá en tres líneas de actuación destinadas a dar respuesta a las necesidades derivadas de la emergencia y a favorecer el retorno progresivo a la normalidad. Por un lado, habrá 100.000 euros en ayudas directas para personas físicas y jurídicas propietarias de inmuebles situados en Cala Sant Esteve y el Fonduco.

Estas ayudas financiarán actuaciones de protección, consolidación y mejora de la seguridad de las viviendas y propiedades afectadas, como trabajos de saneamiento, desbroce, bulonado, anclajes, instalación de mallas de contención u otras intervenciones similares.

Las actuaciones se desarrollarán dentro de los límites de las propiedades particulares y contribuirán a minimizar los riesgos derivados de la inestabilidad del acantilado, preservando la integridad de las viviendas y mejorando la seguridad de su entorno.

Otros 50.000 euros servirán para sufragar los gastos de realojamiento temporal y manutención básica de las personas desalojadas que no dispongan de una alternativa habitacional, que serán asumidos por el Ayuntamiento de Es Castell, y 100.000 adicionales a la financiación de todas las intervenciones necesarias en los espacios de titularidad municipal de las zonas afectadas que formen parte del acantilado y de su entorno colindante, con el fin de eliminar el peligro inminente y permitir el retorno a la normalidad.

Entre ellas se incluyen obras de saneamiento, desbroce, bulonado, anclajes, instalación de mallas, hormigonado, construcción y reparación. También se contemplan actuaciones de saneamiento y consolidación urgente; instalación de sistemas de contención y protección pasiva; auscultación y monitorización del riesgo; medidas de seguridad perimetral y señalización; sistemas de refuerzo estructural; redacción de estudios y proyectos, entre otras.

«Desde el primer momento, el Consell ha trabajado de manera coordinada con el Ayuntamiento de Es Castell para dar una respuesta rápida y eficaz a esta situación de emergencia. Con este convenio damos un paso más y reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos afectados, aportando recursos para que se puedan ejecutar las actuaciones necesarias, garantizar la seguridad de las personas y facilitar el retorno progresivo a la normalidad», concluye el conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés.

Con este convenio, el Consell Insular de Menorca pone de manifiesto que la coordinación entre administraciones es clave para dar una respuesta ágil y eficaz ante situaciones de emergencia y garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.