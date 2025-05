SOS de 150 policías nacionales que van a incorporarse en junio a Baleares y no encuentran piso

SOS de 150 policías nacionales que van a incorporarse en junio a Baleares y que no encuentran piso para poder vivir. Un mensaje de auxilio que ha hecho público el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ante una situación que vienen soportando los agentes destinados a las Islas para el refuerzo policial de los meses de verano y que, como viene sucediendo estos últimos años, no encuentran vivienda donde alojarse ante la falta de oferta y los disparados precios de la misma.

Parece, por tanto, que las escenas de policías pernoctando en furgonetas, coches, pisos pateras y hasta garajes se van a volver a repetir este verano. Como ha denunciado el SUP, estas semanas se van a incorporar cientos de compañeros a las tres islas «y estamos recibiendo muchísimas llamadas porque no encuentran un lugar donde quedarse».

Por ello, este sindicato se ha dirigido en redes sociales a propietarios de viviendas en Mallorca, Menorca o Ibiza que deseen alquilarlas a un policía que contacte con ellos a través de [email protected] o en el número de teléfono 971 22 52 20.

«La situación es grave, los policías no quieran venir a trabajar a Baleares y los que vienen obligados, como es el caso de los 150 que llegarán ahora, se irán en cuanto puedan», lamenta el SUP.

Y es que ningún policía quiere venir destinado a un lugar como Baleares donde sabe que se va a dejar entre el 75 y 80% de su sueldo en el alquiler de un piso, eso si tiene suerte de encontrarlo.

Por ello, de nuevo el SUP exige al Gobierno de Pedro Sánchez la «actualización del complemento de insularidad o cualquier otra medida para paliar la situación de los policías, porque no sólo nos afecta a nosotros también a los ciudadanos». En este sentido, advierten de que están viendo «cómo Baleares sigue aumentando los datos en criminalidad y no es casualidad».

Hace 20 años, el Gobierno de España estableció un complemento de insularidad para los agentes de la Guardia Civil que trabajan en Baleares. En concreto, se trata de 73 euros para los agentes en Mallorca y 84 euros para los guardias civiles de Ibiza. Sin embargo, estas cifras son totalmente insuficientes ya que el alquiler en Baleares llega a alcanzar los 2.000 euros, superando el salario de poco más de 1.900 euros que reciben los efectivos destinados a las Islas.

Aunque se han aprobado por mayoría varias propuestas en el Senado para que se haga efectiva una subida de ese complemento salarial, por ahora no se ha concretado nada, por la inacción del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez

Por último, el sindicato policial lamenta lo que está sucediendo porque «dado que no hay políticas valientes, nos vemos obligados a hacer un llamamiento a los propietarios de viviendas que nos quieran ayudar. Puesto que nadie hace nada, pedimos que los propietarios contacten con nosotros para facilitar los datos de los policías».