Sonia Vivas entrega su acta de concejal

La cesada concejala de Justicia Social, Feminismo e Igualdad de Podemos, Sonia Vivas, allana el camino al alcalde socialista, José Hila, tras entregar en la tarde de este jueves su acta de concejal después de ser destituida de su cargo por el primer edil, lo que le permitirá a la coalición de socialistas, independentistas de Mas y Podemos mantener la mayoría absoluta en la sala de plenos del ayuntamiento de Palma.

Su sustituta, todo apunta que será la directora general de Participación Ciudadana, Claudia Costa, área liderada por el portavoz del gobierno municipal, Alberto Jarabo (Podemos) si bien la nueva edil que tomará posesión del cargo en los próximos días, apoyaba en las últimas elecciones generales al partido de iñigo Errejón, Más País, escindido de Podemos.

En una carta publicada en redes sociales, la ya ex concejala Vivas afirma haber «dado todo» por sus convicciones. «Me he entregado totalmente».

En el comunicado, la ex regidora se ha remontado a 2016, cuando su vida cambió «de manera exponencial». «Se abrieron puertas y se cerraron otras, como la de poder gobernar la ciudad que me acogió hace ahora 22 años y que tantas cosas bonitas me ha brindado», continúa el escrito, en el que manifiesta que ha tenido «el privilegio de poder estar ahí, sirviendo una vez más como desde la policía, pero esta vez desde el cargo de concejal».

«Entiendo la policía como la vida, pues habría entregado la mía y a veces la arriesgué por conseguir salvar a quien lo necesitaba y lograr ponerlo a salvo», ha añadido.

En este sentido, ha señalado que seis años después puede decir que ha «entendido también la política como la vida», pues lo ha «dado todo, sin medias tintas, sin subterfugios, sin trile, sin cartas marcadas, a pecho descubierto, auténtica y sin trampas».

«Siempre me consideré policía de alma y de corazón y política accidental, cuando me fui de la policía me llevé el enorme orgullo de no haberme convertido en aquello que juré perseguir, y ahora que me voy de la política, me llevo el enorme orgullo de no haberme convertido en un político», explica.

«Por eso, he ganado, aunque esta carta sea para entregar mi acta de concejal, que es el motivo real de este comunicado», ha concluido la exregidora.