Ha llegado el momento de convertir los sueños en realidad. El Mallorca Palma Futsal inicia este miércoles (20:15 horas) el mayor reto de su historia con la oportunidad de meterse en la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en su primera participación en la mejor competición de clubes del mundo. Para ello debe ser el mejor de su grupo en la Elite Round, que arranca este miércoles en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix.

Cuatro equipos, seis partidos y un único billete en juego para luchar por el título continental. Lo que era una quimera hace un año y un sueño hace un par de meses está a tres partidos de ser realidad. Y con la afición entregada en un pabellón que tendrá mucho que decir y que va a jugar un papel esencial. El primer rival será el Futsal Klub Dobovec esloveno, el equipo más experto de los cuatro en la competición europea. Es su sexta participación en Europa y siempre ha alcanzado la Elite Round pero nunca ha accedido a las semifinales de la competición. Llega a la cita tras ser tercero en su grupo.

Será un estreno complicado porque siempre es difícil arrancar una fase, ante un rival que no es habitual y con todo lo que se ha creado alrededor del Mallorca Palma Futsal. De debutante de lujo en el grupo de la muerte a favorito de su grupo en la ronda principal por jugar en casa y por los resultados obtenidos. El primer puesto de la ronda anterior es un empujón de moral y confianza para un equipo que es muy difícil de batir si juega a su nivel pero que también sabe que si no compite con los cinco sentidos lo puede pagar caro.

Ese será uno de los aspectos más importantes para evitar lo que le sucedió en su estreno en Bélgica encajando tres goles en los primeros minutos de partido frente al rival más débil. En Champions los errores y las faltas de concentración se pagan muy caro y apenas hay margen de error ante un traspiés. Es el gran peligro del primer día, las ganas de ganar frente a la cabeza y el saber estar.

El equipo se ha preparado mentalmente para esta gran cita y está ante una oportunidad histórica. En el vestuario lo saben y no quieren dejar escapar la oportunidad de sus vidas ya que la gran mayoría no ha jugado en Europa hasta este año y la inmensa mayoría no ha jugado nunca una fase final de este nivel.

Antonio Vadillo ha concentrado a los suyos toda la semana para que estén juntos y pensando solo en el sueño que se ha convertido en un reto para todos. La buena noticia a nivel deportivo es que el técnico ya podrá contar con casi toda la plantilla disponible y solo será baja Jesús Gordillo por la lesión que sufre aunque forma parte del equipo esta semana.