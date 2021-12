«Se trata de renovarse o morir», asegura la responsable de expansión de Skalop e hija del fundador, Marta Seguí. Para la cadena de restaurantes no es una simple frase hecha, es su filosofía de empresa y no en vano. Cada temporada actualizan la carta e incorporan nuevos productos, que se adaptan a las tendencias del mercado. Y para estas Navidades, Skalop presenta todo un surtido de propuestas de lo más variado e incluso se atreve con platos veganos. Aunque el plato estrella será el SkTartufo.

Skalop es el resultado de la aventura en el mundo de la restauración y la gastronomía del mallorquín Bartolomé Seguí. Un viaje hace más de 25 años a Austria y un retraso en el vuelo. «Habíamos pasado mucho tiempo esperando en el aeropuerto de Palma, por lo que se nos pasó la hora de comer. Lo primero que hicimos al aterrizar fue buscar un sitio donde mi padre pudiera calmar el hambre», explica Marta Seguí. El resultado, encontraron un puesto de escalopes en la capital austriaca, que inspiró al cabeza de familia para crear su propia compañía.

La empresa siempre ha tenido claro que una de sus claves es sorprender al cliente. Con la nueva carta llegará a los restaurantes de la cadena el SkTartufo, un escalope con salsa de trufa, huevos y queso parmesano. Los clientes podrán elegir tanto carne de cerdo como de pollo. Además, añadirán tres clases de croquetas más a las que ya tienen: setas, pimientos asados con queso de cabra y pollo al curry. También incluirán el Skachopo, que irá acompañado de pimiento caramelizado, jamón serrano y queso. Y por último, el Skapechuga gourmet de pollo con pimiento caramelizado y mozzarella, que también tendrá su versión con lomo de cerdo.

Pero las novedades todavía no han terminado. Para aquellos a los que no les gusta pasar directamente al plato principal, Skalop ha añadido nuevos entrantes. Además del queso de camembert y los míticos palitos de mozzarella, los clientes podrán pedir palitos de Gouda y jalapeños rellenos de queso. También habrá una nueva ensalada, que llevará queso de burrata, tomate y salsa pesto. Aunque no ahora los platos principales también podrán acompañarse de ensalada, en este caso de col.

Puede que el origen de la compañía esté en el tradicional escalope de ternera austríaco y que la carne sea la materia prima de la empresa. Sin embargo, haciendo gala de su filosofía de innovar o morir, han incorporado platos veganos a su nueva carta. La línea Skalop Gourmet es ideal para aquellos que no quieran renunciar al sabor, pero se comprometan con el planeta y la reducción del consumo de carne. Es una gama de productos de origen vegetal deliciosa, con una textura y experiencia únicas.

El Skawrap vegetariano es una tortilla de trigo rellena de lechuga, tomate, salsa ranchera, queso mozzarella y pechuga veggie. También habrá una versión de la clásica ensalada César, cuyos ingredientes serán: lechuga, cebolla, pechuga veggie, queso parmesano y, por supuesto, salsa César. El plato Skapechuga veggie son porciones a base de proteínas de soja rehidratada y trigo. Y como no podía ser menos, habrá un surtido de croquetas veganas, a base de proteína de trigo.

A pesar de que Skalop es un restaurante considerado de comida rápida, fastfood, los platos que elaboran son de calidad y frescos. La carne de pollo y lomo, junto a las verduras, son de kilómetro cero, es decir, provienen de Mallorca. Los cocineros de los restaurantes las cortan cada día y no hay nada congelado. Además, es una compañía que prioriza la comodidad, por lo que los camareros atienden siempre en mesa.