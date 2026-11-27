¿Quién será el pueblo más dimoni de Mallorca? La rivalidad de Sant Antoni abandona por un momento las plazas, los foguerons y las beneïdes para trasladarse a la pantalla del móvil. El programador mallorquín Alejandro Bajo ha creado Sant Antoni Games, una plataforma gratuita con 16 minijuegos inspirados en la fiesta, íntegramente en mallorquín, donde ocho pueblos compiten por hacerse con el primer puesto del ránking.

El proyecto convierte una tradición que se vive intensamente cada enero en una especie de recreo digital que se puede disfrutar durante todo el año. Y lo mejor: no hay que descargar ninguna aplicación, ni registrarse con datos personales. Basta con entrar en la web, elegir un alias y defender los colores del pueblo.

Detrás de esta particular gamificación de Sant Antoni hay una idea que Bajo llevaba diez años rondando. Quería crear un videojuego en el que el dimoni fuera el héroe, los foguerons formaran parte del escenario y las ensaïmades, las sobrassades y las caretas de cada pueblo fueran protagonistas. Esta temporada, aquel sueño ha acabado convertido en una colección de 16 juegos para móvil.

El proyecto tiene además un ingrediente muy actual: la inteligencia artificial ha sido la aliada para hacerlo realidad. Bajo la ha utilizado para programar, ilustrar personajes y escenarios y perfeccionar los juegos, acelerando un proceso que antes habría necesitado un equipo completo y que ha podido sacar adelante en pocas semanas.

«Fa deu anys que volia fer un joc de Sant Antoni. Ara, gràcies a sa intel·ligència artificial, ja en duc setze», (hace 10 años que quería crear un juego de Sant Antoni. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, ya llevo 16), explica el creador, que resume así una década de idea y unas semanas de desarrollo intensivo.

La propuesta mezcla referencias a videojuegos clásicos con el imaginario de la fiesta. Hay dimonis que corren, saltan, vuelan o se enfrentan a desafíos; penaltis en los que Sant Antoni puede ejercer de portero, partidas entre colles, minijuegos de habilidad, una serpiente de fuego que devora comida de la matanza y hasta un buscaminas que esconde petardos bajo las losas de la plaza. Todo, pasado por el filtro de la cultura popular mallorquina.

La competición tiene también su pique entre municipios. Artà, Sa Pobla, Muro, Manacor, Sant Llorenç, Capdepera, Son Servera y sa Colònia de Sant Pere cuentan con su propia identidad, careta de dimoni e historia, y suman puntos cada vez que sus jugadores participan. El ránking se actualiza en directo, con clasificación diaria, semanal y general, además de un juego del día que otorga puntos dobles.

La iniciativa ya reúne a varias decenas de jugadores sin haber lanzado ninguna campaña publicitaria, gracias al boca a boca y a los enlaces compartidos por WhatsApp y redes sociales. Y el pique tiene premio: los primeros patrocinadores, Galletes ArtàSanes, del Forn de sa Plaça, y el Forn de Ca n’Amer, han aportado recompensas para los ganadores, conectando los videojuegos con productos que también forman parte de la vida alrededor del fogueró.

El creador quiere que la plataforma sirva tanto para que los más pequeños descubran Sant Antoni jugando como para que los mayores encuentren sus tradiciones y su pueblo en la pantalla. Los textos están en mallorquín, con expresiones propias, y la intención es que el proyecto crezca con nuevos juegos y municipios en futuras ediciones.

Así que este enero, además de encender el fogueró, cantar, bailar y perseguir al dimoni, habrá otra misión pendiente: coger el móvil, sumar puntos y demostrar que tu pueblo es el más dimoni de Mallorca. Porque en Sant Antoni, hasta los videojuegos tienen olor a sobrassada, humo y pólvora.