El rival que hará historia si le toca hoy al Mallorca en Copa

El sorteo de este mediodía en la Federación oculta una peculiaridad para los rojillos, ya que podría ser la primera vez en sus 109 años de historia en la que visitaran una provincia española en la que no han jugado nunca un partido oficial. De hecho, quedan todavía tres huecos por rellenar en el mapa de España y uno de ellos podría completarse el 16 de diciembre si el sorteo empareja a los de Jagoba Arrasate con un equipo en concreto.

Ya sea en Liga o en Copa, el Mallorca ha visitado casi todas las provincias de España, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Existen sin embargo tres provincias que no ha pisado nunca: Ávila, Cuenca y Guadalajara, y precisamente el equipo representativo de esta última, el CD Guadalara, del Grupo I de Primera Federación, y que juega sus partidos en el estadio Pedro Escartín, entra hoy en el bombo y será emparejado sí o sí ante un rival de Primera División que podría ser el Real Mallorca.

Ha habido otros equipos de capitales de provincia ante los que sólo ha jugado una vez, como es el caso de la Gimnástica Segovia, el Andorra de Teruel, el Ceuta y el Zamora, todos ellos en eliminatorias de la Copa del Rey, pero aún no ha tenido la ocasión de visitar Cuenca, Ávila y Guadalajara, entre otras cosas porque estas cuatro provincias no han disfrutado jamás de un equipo en Primera División a lo largo de su historia, y hasta que ese déficit no se solucione deben acudir a la Copa del Rey como placebo. ¿Visitará el Mallorca La Alcarria el próximo día 16? A las dos de la tarde más o menos, tras el sorteo, lo sabremos con certeza, pero sin duda es una peculiaridad.