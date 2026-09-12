Rels B desata la locura en Palma: una multitud convierte el Parc de la Mar en una fiesta

El Parc de la Mar de Palma se convirtió este viernes por la noche en el epicentro de una gran celebración con Rels B como protagonista. Miles de personas se concentraron frente a la Seu de Mallorca para disfrutar del concierto del artista palmesano, en una cita especialmente simbólica justo en la víspera de la Diada de Mallorca.

La expectación comenzó muchas horas antes. Desde primera hora de la mañana, seguidores del cantante fueron llegando a los alrededores del recinto y algunos decidieron guardar sitio durante horas para poder situarse frente al escenario. La espera tuvo su recompensa cuando el espacio comenzó a llenarse y el ambiente fue creciendo hasta convertir la zona en una auténtica fiesta.

El concierto contó con un importante dispositivo de seguridad, con efectivos de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional desplegados en los alrededores. Para garantizar la seguridad de los asistentes, fue necesario cortar algunos accesos y establecer restricciones de tráfico en la zona, dentro del operativo preparado para un evento de estas dimensiones.

Con la Catedral de Palma iluminada como telón de fondo, Rels B hizo disfrutar a un público entregado que coreó algunos de sus temas más conocidos. El cantante volvió a reivindicar durante la noche su relación con Mallorca y sus raíces, en uno de los conciertos más especiales de su trayectoria por el lugar y el momento en el que se celebra.

Entre las autoridades presentes se encontraba el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, anfitrión de una noche que adquiere todavía mayor significado por lo que sucederá este sábado: Rels B será declarado Hijo Predilecto de Mallorca, un reconocimiento a la trayectoria y a la vinculación del artista con la isla.

La celebración estuvo también acompañada por otros nombres vinculados a las islas y por un público que convirtió el entorno de la Seu en un enorme espacio de música y celebración. Incluso algunas personas siguieron el espectáculo desde embarcaciones situadas frente al Parc de la Mar.

La noche dejó así una de esas imágenes que difícilmente pasan desapercibidas: miles de personas reunidas en el corazón de Palma para acompañar a uno de los artistas mallorquines con mayor proyección internacional, en las horas previas a recibir uno de los reconocimientos institucionales más importantes de la isla.