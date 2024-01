El comentario ofensivo y machista que publicó el pasado domingo Pep Prieto, un ex candidato del partido independentista Més per Mallorca al Ayuntamiento de Palma, contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha desatado una oleada de críticas e indignación en las redes sociales. El tuit publicado en X rezaba así: «Solamente te falta hacerle sexo oral al de Vox para seguir gobernando».

El desafortunado comentario de este pasado domingo de Prieto, también conocido como Pep Cala Bona, fue en respuesta a unas declaraciones de la líder del Ejecutivo autonómico en las que defendía la libertad de los padres a llevar a sus hijos a las corridas de toros, aunque no es el único tuit polémico de este individuo.

“Lo más importante para mí es la libertad individual y yo creo en la capacidad de los padres de saber qué les puede gustar a sus hijos. No soy quién para decir cómo educar a nadie y los toros, aunque a mí no me gusten, son una tradición que hace muchos años que está en España”, aseguró la presidenta balear.

Sin embargo, no es el único comentario fuera de lugar que ha hecho Prieto en X. El día en que se sentenció a los golpistas catalanes por el famoso 1 de octubre, Prieto escribió en la red social X: «Ojalá la muerte os llegue más pronto que a mí y verlo. Me cago en vuestra puta España fascista», refiriéndose a los magistrados del Tribunal Supremo como Manuel Marchena.

Em podeu tancar el compte. Però tant de bo la mort us arribi més aviat que a mi i veure-ho. #judiciFarsa Em cago en la vostra puta Espanya feixista.#LlibertatPresosPoliticsiexiliats

Avui tothom al carrer. 20h Cort a Palma. pic.twitter.com/FYxP5hfyuU — Pep Cala Bona (@pepcalabona) October 14, 2019

La propia Marga Prohens se ha defendido del ataque en la red social X del ex candidato de Més Per Palma en las elecciones de 2019 denunciando los ataques machistas «de quienes se llaman feministas pero ante la falta de argumentos rezuman machismo, de los que se llaman demócratas pero no aceptan los resultados electorales, de los que se llaman progresistas pero atacan siempre la libertad para imponer unas determinadas ideas».

Els atacs dels que es diuen demòcrates, però no accepten els resultats electorals; dels que es diuen feministes, però davant la manca d’arguments recorren al masclisme; dels que es diuen progressistes, però ataquen sempre la llibertat per imposar unes determinades idees, només… https://t.co/Lc9VwVTGR1 — Marga Prohens (@MargaProhens) January 22, 2024

Además, la líder del Govern ha asegurado que en las pasadas elecciones los ciudadanos pidieron «desterrar estas actitudes» y ha afirmado que estos tipos de comentarios «nos hará cada vez más fuertes».

El propio Pep Prieto ha terminado borrando el mensaje y ha pedido disculpas este lunes por «haber faltado a la honorabilidad o como persona a la presidenta del Govern». Ante las críticas y el eco que se ha formado en los medios de comunicación ha pedido que se detenga la «campaña orquestada» contra su propia persona.

Deman disculpes pel meu error de possar una piulada on he pogut falta a la honorabilitat O com a persona a la presidenta del govern @MargaProhens .

Dit això , com una persona de carrer que som deman també s'aturi la campanya orquestrada contra la meva persona. — Pep Cala Bona (@pepcalabona) January 22, 2024

Los propios compañeros de partido de Marga Prohens han salido en su defensa, como es el caso del portavoz de la formación en el Parlament, Sebastià Sagreras. El dirigente popular se ha dirigido a Pep Cala Bona en X asegurando que «no podías caer más bajo, Pep. Ataques machistas como este son lamentable y denunciables. ¿Habrá condena de la izquierda?»

No podies caure més baix @pepcalabona Atacs masclistes com aquest són lamentables i denunciables. Hi haurà condemna de l’esquerra? pic.twitter.com/XqmxTN7ou8 — Sebastià Sagreras (@Tia_Sagreras) January 21, 2024

El PP califica el comentario de «desafortunado y misógino»

Desde el PP de Baleares también han reaccionado y han denunciado que «parece que contra la presidenta Prohens todo vale, y no, no todo vale. Los radicales y los intolerantes que todavía no han aceptado los resultados de mayo recurren al peor machismo». Lo mismo ha hecho el PP de Palma, que ha indicado que las palabras de Pep Cala Bona «son muy desafortunadas, están fuera de lugar y son misóginas».

Muy desafortunadas, fuera de lugar y misóginas las palabras de @pepcalabona.

Esta es la defensa del feminismo que defiende @MESperPalma? pic.twitter.com/IUAwWev9NA — PP Palma (@popularespalma) January 21, 2024

Apesteguia cree que las disculpas eran «necesarias»

Desde la izquierda balear reina el silencio. Por ahora, ningún dirigente del PSOE y de Podemos se han pronunciado al respecto. Tan sólo el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha valorado positivamente las disculpas de Pep Prieto. «Bien por las disculpas, Pep. Eran necesarias, también como persona de calle y no como militante. Porque con el machismo tenemos que acabar todos y todas», ha manifestado el dirigente independentistas.