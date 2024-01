Un ex candidato de la formación independentista Més per Mallorca ha publicado en la red social X el comentario más soez, ofensivo y machista que se ha visto en la política balear. Se llama Pep Prieto, también conocido como Pep Cala Bona, y este ha sido su comentario en X dirigido a la presidenta del Govern Marga Prohens: «Solamente te falta hacerle sexo oral al de Vox para seguir gobernando».

Pep Prieto figuró en la candidatura de Més per Mallorca al Ayuntamiento de Palma en las elecciones de 2019 aunque ocupaba un puesto de relleno y no fue elegido. El comentario en X contra Prohens viene a cuento de las declaraciones realizadas este domingo por la presidenta sobre su apoyo a la propuesta de Vox de permitir la entrada de menores en las corridas de toros.

El comentario grosero y machista de Pep Prieto ha generado una oleada de críticas y mensajes de rechazo en las redes sociales aunque de momento no se ha pronunciado ningún dirigente o militante destacado de los partidos de izquierda, los que hacen bandera del feminismo.

La propia presidenta Marga Prohens ha escrito el siguiente mensaje: «Los ataques de los que se llaman demócratas, pero no aceptan los resultados electorales; de los que se llaman feministas, pero ante la falta de argumentos recurren al machismo; de los que se llaman progresistas, pero atacan siempre la libertad para imponer determinadas ideas, sólo nos hacen aún más fuertes. Más fuertes porque la mayoría de los ciudadanos de las Islas Baleares pidió precisamente desterrar estas actitudes y más fuertes porque cada día son más los que nos piden que perseveremos e intensifiquemos el cambio que de forma contundente nos reclamaron. ¡Seguiremos con el cambio y cumpliendo con la palabra dada, con ilusión!».

También en X se ha pronunciado el PP de Baleares: «Cuando se trata de la presidenta Marga Prohens, parece que todo vale. Y no, no todo vale. Los radicales e intolerantes que todavía no han aceptado los resultados de mayo, recurren al peor machismo».

Reacción también del PP de Palma: «Muy desafortunadas, fuera de lugar y misóginas las palabras de Pep Prieto. Esta es la defensa del feminismo que defiende Més per Palma».

Ante la polémica generada Pep Prieto ha decidido borrar el tuit y publicar otro en en el que intenta justificarse: «He visto que todo el PP y algún progre se ha tirado arriba por un tuit hecho en un contexto a la respuesta de la presidenta del Gobierno. Muy valientes por las redes. Pero estos tuits no lo han sido tanto. Ya está borrado. Por cierto, no soy militante de Més».

En efecto, Pep Prieto no es militante de Més per Mallorca. Es simpatizante y, como ya se ha indicado, en 2019 formó parte de la candidatura que lideraba Antoni Noguera, que resultó elegido alcalde. Prieto, afanado independentista, es muy activo en las redes sociales y participa en la emisora de radio ONA, que pertenece a la Obra Cultural Balear, la entidad equivalente a la catalana Òmnium Cultural.

Prohens defiende la propuesta de Vox sobre las corridas de toros

La grosera intervención de Prieto en X se produjo este domingo por la noche después de que se publicaran las declaraciones de la presidenta Prohens sobre la propuesta de Vox relativa a las corridas de toros.

Marga Prohens defendió la «libertad» de los padres de llevar a sus hijos a las corridas de toros en Baleares, a pesar de reconocer que a ella «no» le gustan y que, por tanto, «es muy difícil» que sus hijos «vayan» a las plazas.

Días antes el PP balear anunció que dará su apoyo a la enmienda presentada por Vox al decreto ley de Vivienda para que los menores puedan entrar en los coliseos par asistir a corridas de toros.

La actual normativa sobre los toros que aprobó el pacto de izquierdas establece en su artículo 12 la prohibición de que personas menores de 18 años puedan asistir a las plazas de toros cuando se celebren espectáculos taurinos. Vox siempre se ha mostrado en contra de esta prohibición y la eliminación de la misma figura en el acuerdo de investidura firmado con el PP y que permitió la designación de Marga Prohens como presidenta.

El punto 41 del acuerdo de investidura es el siguiente: «Modificaremos la ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Islas Baleares, que impide actualmente el acceso de menores de edad a eventos taurinos».