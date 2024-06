Recta final para llenar el estadio de Son Moix con España

Algo más de 5.000 entradas quedan por vender para el partido España-Irlanda del Norte de este sábado en Son Moix. La jornada del viernes se cerró con 19.200 localidades despachadas a través de la plataforma digital de la Federación sobre un aforo de 25.000 espectadores. Todo hace indicar que este sábado, en la recta final para llenar el estadio, se producirá un arreón final como el que tuvo lugar por la tarde del viernes, cuando en poco tiempo se pasó de 17.820 a 19.200 entradas vendidas.

Aunque ha costado un poco porque el nivel del rival no es el de un primer espada, al final el tirón de la selección española, que no jugaba en Palma desde hacía once años, va a acabar llevando a mucha gente al estadio de Son Moix, que registrará una de las mejores entradas de la temporada en el que será el último amistoso del equipo de Luis de la Fuente antes de comenzar la Eurocopa de Naciones en Alemania en un grupo complicado en el que buscará clasificarse ante Croacia, Italia y Albania.

Todavía hay disponibilidad de localidades en la web de la Federación, aunque ya no es posible encontrar entradas en varios sectores. Se espera que a medida que vaya acercándose la hora del partido se vayan agotando también otras partes del campo. Hay que recordar que, al igual que sucedió con la final de la Copa del Rey, ya no se despachan entradas físicas, sino que son todas digitales a través de la plataforma habilitada por la Federación al respecto, y no se activarán hasta cuatro horas antes de que empiece a rodar el balón.

España nunca ha perdido un partido en Mallorca. Al menos si hablamos de selecciones absolutas (cayó en 1967 en amateurs ante Escocia y en 1985 en féminas ante Italia). En Son Moix se proclamó en 1999 campeón de la Universiada al derrotar precisamente a Italia en la final) y ha ganado los dos encuentros oficiales que ha disputado, 1-0 a Islandia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2008 y 2-1 a Bielorrusia en la fase previa del Mundial 2014, en la que hasta ahora ha sido su última aparición en la isla, el 11 de octubre de 2013.