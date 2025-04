¿Quién es María de Lluc Deyá, señora de España?

Quizás sea de las personas más destacadas de la sociedad mallorquina y española, sin embargo, pocos tienen la dicha de conocerla de cerca, aunque su vida social es muy activa. Pero como sabemos muy bien, los encuentros en sociedad sirven para socializar y divertirse, pero no para llegar a conocer cómo son las personas en su realidad más íntima.

De ahí que para mí hoy sea muy satisfactorio poder hablarles y contarles quién es Lluc Deyá Frutos, una de las grandes damas de nuestras islas y también de España. Nació en el seno de una destacada familia de Palma y es la quinta de cinco hermanos y la única chica. Era el ojito derecho de su padre, pero no por ello una mimada, muy al contrario, y se nota.

Lluc llegó a la familia Deyá Frutos después de cuatro chicos y con ella se cumplió el sueño de que la familia se cerrara con una niña, tanto que su madre hizo una promesa a la mallorquina Virgen de Lluch, que si era una niña le pondría María de Lluch y aquí esta nuestra protagonista. Estudió en el Sagrado Corazón y luego hizo secretariado de dirección en Montesión.

Trabajó cinco años en un estudio de arquitectos, se casó con 23 años con Jaime España, de la también destacadísima familia de nuestra sociedad más noble y elegante. Lleva con él 39 años, en los que ha habido grandes momentos, y un sueño, crear el Hotel Artmadams, con su increíble y colorida fachada exterior iluminando una zona quizás demasiado sobria de nuestra ciudad. Quien se encargó del fabuloso trabajo al fresco que cubre de colores toda la fachada del ya mítico hotel fue José Luis Mesas, artista gitano de reconocido prestigio y más sensibilidad. Volvamos a nuestra dama antes de ese momento que le cambió la vida.

Después de su boda trabajó cinco años en una revista de inmobiliaria y decoración inglesa Balearic Homes & Living hasta que su amiga Paquita Trías le propuso hacer con ella unos programas en Canal4 TV sobre temas de discapacidad. Ella presentaba y Lluc organizaba el programa, y aunque nunca lo había hecho, como tenía muchos contactos por su hijo discapacitado llegó a poder sacar adelante 16 programas de 30 minutos sobre distintos temas relacionados con la discapacidad, Obrint Camins, llevando al programa a personas discapacitadas y juntarla con alguien del Ayuntamiento o Govern que pudiera darles alguna solución a sus demandas. Idea valiente y en su momento de vanguardia que sirvió para crear la Fundación Obrint Camins.

Fue una época muy bonita que la llenaba un montón y a muchos niveles. Ya ven cómo era nuestra niña devenida en madre luchadora que también fue capaz de buscarse unos años de impasse para poder dedicarse más a sus hijas y a su niño con parálisis cerebral y también a su madre, que se quedó viuda y se iba haciendo mayor. Al ser la única hija le tocó, y muy a gusto, estar con ella y dedicarle su amor de hija en los últimos años de vida de la gran dama de Son Cos, la possessió familiar cercana a Palma donde la familia fue tan feliz.

Primero murió su niño, hace de ello ocho años, con 23 años que sirvieron para que los España Deyá fueran más que felices, dichosos del regalo que les había hecho la vida, mandándoles a un ser tan especial. Habían adoptado a dos niñas que se fueron haciendo mayores y pidieron acompañarla en el luto por la muerte de su abuela, que coincidió con la inauguración o mejor dicho con el cambio del hotel y la nueva fachada del Artmadams. Fue entonces cuando le dijo a Jaime, su marido, si quería que se metiese a trabajar en el hotel para llevar el tema artístico-cultural. Obviamente el gran hombre estuvo feliz con la idea y así comenzó otra historia y otro nuevo proyecto juntos.

Desde la apertura del nuevo Hotel Artmadams se han abierto dos salas de exposiciones en las cuales se han realizado en solo cuatro años unas 50 exitosas exposiciones y tantos eventos culturales, que han conseguido ser un referente del Arte en Palma y de la zona de Son Armadams.

Hablamos ahora un poco de su vida más íntima y familiar, que tanto le gusta explicar en privado y tan poco de manera publica. Se merece que la conozcamos en la intimidad de su hogar palaciego de la Calle San Jaime de Palma, la más bonita de la ciudad. El matrimonio tardó ocho años en tener a su niño Pepito que nació con una parálisis cerebral, como ya les he contado. No quisieron que estuviese como hijo único y al no poder tener más hijos decidieron adoptar a una niña para que pudiese estar con su hermanito y ver alegría en la casa. Como tampoco fue fácil, tardaron dos años en tener a su querida hija Ana, enseguida se pusieron a preparar papeles para adoptar a otra niña para que Ana tampoco estuviera sola con su hermano y vino Pilar. Fueron dos niñas muy alegres, divertidas y muy cariñosas con su hermano y Pepito estaba encantado con ellas porque siempre las tenía alrededor o encima o debajo. Se reía mucho con ellas y siempre las buscaba con la mirada.

Los sábados en invierno la mayoría de la familia iba con sus padres a Son Cos, una finca familiar al lado de la Cabaneta, juntándose los hermanos con sus hijos, los primos con sus otros primos, una niñez mágica y unos recuerdos maravillosos con sus aventuras y trastadas. Y un lugar donde se han celebrado todas las fiestas, desde las religiosas a las paganas en familia. En el calor del amor familiar. Hoy Son Cos pertenece a uno de sus hermanos y sigue en la familia. Un milagro en los tiempos que corren. Cuenta Lluc que su abuela desde el cielo debe estar encantada.

Los veranos los pasan en una casita en el Puerto de Pollença y ahí también han sido muy felices con los niños, ya que delante tienen la playa, donde Pepito y las niñas se pasaban el día en el agua y paseando por ahí. ¿Qué más se le puede pedir a la vida privilegiada y dura de esta familia acostumbrada a la lucha y al saber vivir con destacada elegancia y sin queja ninguna por lo que el destino les tenía preparado? Es ahí donde de verdad se mide la grandeza de las personas y Lluc da y ha dado sobradas muestras de su enorme fuerza y señorío de cuna y personal. De casta le viene al galgo y, como se dice en nuestra tierra, de porc i de senyors han de venir de cuna.