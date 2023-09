El PSOE propondrá a Armando Pomar como director general de Ib3 al no aceptar la candidatura de Albert Salas promovida por el Partido Popular, según ha podido saber OKBALEARES. Iago Negueruela no considera a Salas «un candidato de consenso». La primera votación tendrá lugar el martes 10 de octubre y es necesario conseguir dos tercios de los votos, un total de 36. Dado que PP y VOX no llegan a esa cantidad -aunque la rozan- sería necesario acudir a un segundo sufragio que se celebraría un mes más tarde, el 10 de noviembre, y en el que sería suficiente con una mayoría absoluta.

Armando Pomar, jubilado el pasado mes de abril tras una trayectoria profesional muy extensa de más de medio siglo, veterano de los servicios informativos de Radio Nacional de España, cuya emisora en Baleares llegó a dirigir, es el candidato que el PSOE considera más adecuado para sustituir a Andreu Manresa, que la pasada semana presentó su dimisión. El PP, en cambio, apuesta por el actual director de Comunicación del Mallorca, Albert Salas, que ha dado esta misma mañana una respuesta afirmativa.

PP y VOX reúnen 34 de las 36 votos necesarios para elegir el martes 10 de octubre al nuevo director general. La bancada de la izquierda, formada por PSOE, Podemos, Més y Més per Menorca aglutinan 25, uno menos que los que tiene el PP por sí mismo. Se podría dar el caso de que saliera el nombramiento por los dos tercios, pero para ello debería abstenerse Més, lo que es poco probable.

Lo lógico es pensar que haya que acudir a la votación definitiva del 10 de noviembre, donde con 30 votos se consigue la mayoría absoluta. En ese escenario, sería más que suficiente con los 34 que reúnen PP y VOX para hacer oficial la elección de Albert Salas como nuevo director general de Ib3.