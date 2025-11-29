El PSOE de Mallorca se olvida de la corrupción que acorrala el partido y reivindica «la buena política»

La misma semana que el ex secretario general de los socialistas, José Luís Ábalos y su asesor Koldo García eran encarcelados, el PSOE de Mallorca (Federación Socialista de Mallorca) intenta esconder, olvidar o ignorar estos hechos y los incontables casos de corrupción que acorralan el partido y al Gobierno de Pedro Sánchez, en las jornadas políticas celebradas este sábado en la denominada Escola de Tardor Antoni Alemany donde han reivindicado «la buena política».

En una clara demostración de desconexión con la realidad, los dirigentes socialistas mallorquines que se han dado cita en esta clásica cita otoñal que, en teoría es un espacio «de reflexión y formación», han optado por centrarse a debatir sobre «el impacto de los discursos de odio y en cómo estos afectan especialmente a colectivos vulnerables como mujeres, personas migrantes y colectivo LGTBI».

El primero de los debates ha estado dedicado a «la misoginia que patrocina la extrema derecha», con Paca Sauquillo y Andrea Fernández. Y el segundo en el que han tomado la palabra dos entidades, EAPN Baleares y Pa i Mel de sa Pobla, ha tratado sobre el discurso «supremacista, racista y de estigmatización» de la inmigración.

La secretaria general de la Federación, Amanda Fernàndez, ha advertido que «la extrema derecha, con la permisividad de la derecha, está usando los discursos del odio, la mentira y la crispación: son discursos que fomentan el negacionismo de la violencia machista, de la memoria democrática, y para muestra, este pacto entre Prohens y Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática».

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, también ha participado en la Escola de Tardor de la FSM en Algaida. Sánchez ha destacado la proliferación de los «discursos de odio que enfrentan la sociedad, y que discriminan a las personas por el color de piel, su origen o por su género (por ser mujer), por ser Lgtbi, cuestiones que ya se tenían superadas en la sociedad».

Ante esta situación, que los socialistas consideran promovida por PP y Vox, la dirigente del PSIB ha defendido la utilidad de jornadas como la Escola de Tardor, para combatir «la estrategia del PP, que de la mano de Vox hace todo lo contrario: promueve este discurso del odio y lo está empleando como herramienta electoral y partidista, para polarizar la sociedad, perjudicando la convivencia y la democracia».

Una actitud que Sánchez explica por la, a su juicio, voluntad de la derecha «de esconder su inacción ante problemas de la sociedad como el acceso a la vivienda, asequible, o la falta de gestión del fenómeno turístico en este territorio».