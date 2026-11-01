El PSOE exige a Prohens que meta más la mano en la cartera de los contribuyentes de Baleares y no rebaje la presión fiscal que disparó Armengol

Los socialistas exigen al Ejecutivo del PP de Marga Prohens que meta más la mano en la cartera de los contribuyentes de Baleares y no rebaje más la presión fiscal que disparó la ex presidenta socialista Francina Armengol durante las dos pasadas legislaturas.

El PSOE balear, aún controlado por la por ahora presidenta del Congreso de los Diputados, rechaza que el Govern haya anunciado nuevas medidas de reducción de la carga fiscal con un impacto estimado de 55 millones de euros para el ejercicio 2027, según los socialistas, que se añaden a las reformas tributarias en materia de rebaja de impuestos impulsadas durante esta legislatura y que la propia presidenta del Govern elevaba estos tres años a 1.540 millones que su gobierno calcula habría dejado de ingresar.

Una rebaja de la presión fiscal más que saludable para el contribuyente, pero inadmisible para un partido socialista que, con Armengol al frente del Govern la pasada legislatura, vetaba una vez tras otra las propuestas de rebaja fiscal que presentaba la oposición de PP y Vox.

Y ello pese a que estas rebajas fiscales incluidas por el Govern de Prohens en el techo de gasto de 2027 vendrán acompañadas de un aumento de la recaudación y de los ingresos por impuestos directos e indirectos, que pasan de 5.938,57 millones de euros en 2025 a 6.666,85 millones en 2027, con un incremento de 728,28 millones de euros, equivalente al 12,26%.

Particularmente significativas, apunta el PSOE con su portavoz Iago Negueruela al frente, son las previsiones de recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que alcanza los 2.844,04 millones de euros, con un incremento del 11% respecto a 2025, y del impuesto sobre el valor añadido, que asciende a 1.950,16 millones de euros, un 18,63% más.

El Govern atribuye expresamente estas previsiones a la vitalidad de los indicadores de actividad económica y a la contribución de las personas trabajadoras, empresas y el conjunto de la población que, mediante su actividad laboral y económica, hacen viable el sostenimiento de las finanzas públicas.

Pero nada de ello parece ser del gusto de los socialistas de Pedro Sánchez, con un Gobierno central envuelto en incontables casos de corrupción y de malversación del dinero público.

Un PSOE que mantiene el discurso retórico de que «es necesario que los recursos se traduzcan en más profesionales, mejores infraestructuras, reducción de las listas de espera y mayor capacidad de atención a las necesidades sociales”, pero que nada de ello ejecuta un Gobierno manirroto en permanente estado de expolio fiscal, con un déficit de gestión e inversiones en todos los frentes.

Pero lejos de reconocer su error, los socialistas de Baleares en esta Proposición no de Ley registrada en la Cámara balear, exigen al Govern de Prohens priorizar la financiación suficiente de los servicios públicos esenciales antes de la aprobación de nuevas reducciones o bonificaciones fiscales que comporten una disminución de los ingresos públicos.