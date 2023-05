La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha presentado esta mañana la jornada electoral con los candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. El encuentro se ha celebrado en la sede de la patronal balear, que se ha llenado de empresarios con la intención de escuchar las propuestas de los partidos políticos sobre los temas que más importan al tejido empresarial.

El acto ha contado con la participación de Patricia Guasp (Ciudadanos), Jorge Campos (Vox), Antoni Costa (PP), Josep Melià (Pi), Iago Negueruela (PSIB-PSOE), Maria Ramon (Més) y Aurora Ribot (Podemos). Todos han esbozado las principales líneas de sus respectivos programas electorales, informa la CAEB en un comunicado.

Desde la patronal balear se ha pedido a los candidatos que hagan especial hincapié en aquellos asuntos que «más nos preocupan y que venimos señalando desde hace ya meses, incluso años», ha recordado Planas. Los temas más importantes que la CAEB ha remitido a todos los partidos políticos tienen como objetivo común «seguir favoreciendo la actividad económica y el incremento de la productividad empresarial. Todas son propuestas de apoyo a la creación de riqueza para su redistribución en beneficio de toda la sociedad», ha añadido.

En política fiscal, CAEB apuesta por «una rebaja de impuestos porque las subidas de los tipos impositivos suponen una carga fiscal difícilmente sostenible. La presión fiscal actual es excesiva e incompatible con la lucha por la competitividad. Y pedimos ayuda para los autónomos, los grandes olvidados por las administraciones, cuyas últimas regulaciones no hacen más que penalizar su actividad y progreso», ha apuntado Planas.

Soluciones a los problemas de vivienda y movilidad

La simplificación administrativa es otra de las principales demandas de CAEB. Es imprescindible reducir la burocracia, agilizar y simplificar los trámites administrativos. «Resulta necesaria una modernización por parte de todas las administraciones públicas, que ayude a simplificar y sintetizar la normativa actual ya que en estos momentos existe una sobrerregulación que afecta a la competitividad de las empresas».

Planas también se ha referido a la movilidad. «Lo venimos denunciando desde hace un par de temporadas y el problema no sólo no se ha solucionado, sino que se agrava generando tensiones e imágenes indeseables como las de este fin de semana en el aeropuerto. Existe un grave problema con el transporte público que durante muchos años no ha tenido en cuenta el fuerte crecimiento demográfico experimentado para dimensionarlo a los servicios que deben ofrecerse. Necesitamos medidas eficaces: mejoras en los accesos a Palma, soluciones a la falta de aparcamiento…».

En relación a la vivienda, Planas ha recordado que, como ya ha denunciado el sector, faltan 20.000 viviendas en Baleares y «hemos pedido desde hace meses un pacto entre todos los partidos a 20 años vista para poner remedio ya a este drama social que no sólo afecta a los residentes, sino que es uno de los motivos que impide cubrir los puestos de trabajo que necesitamos en todos nuestros sectores productivos».

Sobre la insularidad, la presidenta de CAEB ha recordado que «necesitamos poder competir en igualdad de condiciones con el resto de la Península y otras regiones de Europa. Esperamos que el REB fiscal haya llegado para quedarse, se desarrolle y ayude a paliar los sobrecostes de la insularidad… Entre otras cosas, que se pueda modificar la restrictiva Ley de Mínimis, un tope que impide a muchas empresas presentarse a convocatorias de ayudas».

En contra de la moratoria turística

En materia turística, «estamos en contra de la moratoria. Apostamos por crecer en valor más que en volumen. Apoyados en la Fundación Impulsa estamos trabajando en el tránsito hacia el turismo circular, aquel que nos permitirá proteger nuestro privilegiado entorno».

Desde CAEB «queremos proteger a nuestros empleados. La seguridad y salud laboral requieren de una simplificación del marco normativo, adaptarlo a la realidad de pymes y dotarlo de mayor seguridad jurídica. También apostamos por combatir la economía sumergida y la competencia desleal: la lucha contra el fraude no debe incrementar la presión fiscal sobre las empresas y ciudadanos que ya están bajo control de la hacienda pública».

Por último, la patronal apuesta «de forma inequívoca por la formación y educación: la formación constituye un objetivo para reforzar la productividad y la competitividad de las empresas. También por dedicar más fondos y recursos a la innovación, al I+D+i balear, lo que nos permitirá crear, formar y retener el talento que generamos», ha asegurado Planas.

La presidenta de CAEB ha finalizado añadiendo que «los empresarios consideramos que el principal reto de futuro para Baleares no es otro que la recuperación de los niveles de riqueza y bienestar social que teníamos no sólo antes de la pandemia, sino en los primeros años del siglo XXI. Hemos ido perdiendo renta per cápita en las sucesivas crisis de los últimos 15 años. Somos firmes defensores de un diálogo social real como mecanismo clave para la búsqueda de consensos. Queremos mesas de diálogo donde los agentes sociales también tengamos capacidad de proponer, intervenir, introducir propuestas o mejorar las que otros proponen».

Antes de concluir su intervención, Carmen Planas se ha dirigido a los candidatos de los partidos políticos presentes para recordarles que «las empresas somos el motor de la economía. Somos las que creamos empleo. Cualquier medida tomada desde las administraciones debería ser facilitadora de la actividad económica de las empresas, evitando entorpecerla. Esperamos que el futuro Govern que salga de las urnas nos tienda la mano, como desde la patronal hacemos siempre, en beneficio de todos, empresas y ciudadanos, sociedad en su conjunto. Solo me queda pedirles que hagan la campaña que tengan que hacer, pero no nos ataquen. A los partidos políticos les pedimos que debatan, que propongan y que nos escuchen. El progreso no existe sin empresas».