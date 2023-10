La propietaria del The 50’s Diner del Paseo Marítimo de Palma explica que no cerrarán por las obras

El restaurante The 50’s Diner no cerrará por las obras del Paseo Marítimo de Palma. «Cerraremos por vacaciones como hacemos cada año, no por las obras que se están ejecutando actualmente en el Paseo Marítimo», asegura.

Las actuales obras que arrancaron hace ya casi un año han afectado económicamente a muchos locales de la zona, incluso algunos han tenido que echar el cierre, pero no es el caso de este establecimiento. Y es que hubo un malentendido al hablar con una trabajadora del local, que aseguraba que cerraban el negocio, aunque este digital interpretó que las causas eran la ruina económica que está provocando el proyecto de reforma del Paseo Marítimo, por lo que pedimos disculpas por el error. Por lo tanto, el local seguirá operando con total normalidad durante los próximos meses.

Este restaurante se encuentra abierto al público todos los días de la semana de 8.00 a 1.00 salvo los martes. Actualmente, hay 30 comidas y bebidas en el menú, destacando las hamburguesas como plato estrella. También se ofrecen una gran variedad de cócteles.