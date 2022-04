La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha prometido este sábado, en la clausura del segundo foro del ciclo El Protagonista eres Tú bajo el título Protagonista de tu vida, extender la tarifa plana de 60 euros para autónomos a dos años e importar la Ley de Mercado Abierto de Madrid.

Según ha informado el PP en una nota de prensa que recoge Europa Presss, Prohens se ha comprometido este sábado a extender la tarifa plana de 60 euros en la cuota de autónomos a dos años y a importar la ley de Mercado Abierto de Madrid para facilitar la puesta en marcha de empresas en Baleares si gobierna su formación.

En concreto, la líder del PP balear ha propuesto destinar 10 millones de euros para que los autónomos de las Islas tengan una cuota con tarifa plana de 60 euros en sus dos primeros años de actividad, una bonificación del 50% el tercero si tienen ingresos inferiores a 20.000 euros e importar una ley que facilite la llegada de nuevas empresas a las islas. «También queremos que Baleares sea una tierra de libertad como Madrid», ha apuntado.

Prohens ha hecho este anuncio en la clausura de este segundo foro centrado en políticas de apoyo a la economía y al emprendimiento. Precisamente, el encuentro ha contado con la intervención del portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz, quien ha explicado la ley madrileña de Mercado Abierto ahora en tramitación que tiene por objetivo facilitar la llegada de empresas a Madrid.

«De la misma manera que con la conselleira gallega Fabiola García

tomamos nota de esa gratuidad de la educación 0 a 3, este sábado tomamos nota de esa Ley de Mercado Abierto para aplicarla en Baleares. Una ley que facilite la llegada de nuevas empresas, que quite trabas administrativas, que quite burocracia innecesaria, que simplifique al máximo cualquier papeleo y que garantice que no se pongan de forma caprichosa ni desproporcionada límites a la actividad económica en Baleares. También queremos ser tierra de libertad como Madrid», ha destacado Prohens, quien ha recordado que la Comunidad de Madrid es «la comunidad autónoma donde mes a mes se crean más nuevas empresas en España».

Por otro lado, además de la tarifa plana de 60 euros en la cuota de autónomos durante los dos primeros años y la bonificación del 50% el tercero, Prohens también ha defendido «créditos para jóvenes para poner en marcha start-ups, permitiéndoles amortizarlos solamente cuando tengan beneficios» o «un programa de relevo, poniendo en contacto a autónomos que estén a uno o dos años de jubilarse con jóvenes que quieran formarse», con contratos bonificados y microcréditos.

«No queremos decirle a nadie qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, sino que queremos que la administración esté ahí para acompañarle, que le ponga facilidades y no trabas, y que debe echarle una mano si hace falta, sobre todo al principio», ha explicado la líder de los populares de las Islas, señalando que «no hay proyecto de vida posible sin oportunidades laborales y empresariales».