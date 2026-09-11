Prohens se lanza a por las VPO: autoriza proyectos en Marratxí, Capdepera y Petra para 85 viviendas protegidas

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado los proyectos de construcción de dos nuevas promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), en los municipios de Marratxí y de Capdepera, dentro del plan de choque para facilitar vivienda de precios asequibles a ciudadanos residentes de las Islas.

Según ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior, se trata de las promociones de 60 viviendas de protección pública en Marratxí y de seis en Capdepera. Ambas promociones ya habían sido declaradas por el Govern como inversiones de interés autonómico para acelerar su tramitación y estos acuerdos autorizan las obras de construcción.

La declaración de inversión de interés autonómico permite un procedimiento exprés del Govern para agilizar y reducir los plazos de tramitación de la construcción de vivienda pública. Con esta figura, las promociones de vivienda pública obtienen una tramitación abreviada, al igual que otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios.

En total, 41 promociones del Ibavi en todas las islas, que sumarán 950 viviendas públicas, se benefician de esta figura impulsada por el Govern dentro del plan de choque e incorporada por ley a mediados del año pasado. El Govern impulsa en Baleares más de 1.500 viviendas públicas en nuevas promociones del Ibavi, destinadas a ciudadanos con una residencia mínima de cinco años en Baleares y con preferencia para los residentes en el municipio.

Además, el Consell de Govern de este viernes ha autorizado la cesión gratuita de dos fincas registrales en Petra a favor del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de viviendas de protección pública.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, una de las parcelas, de naturaleza urbana, servirá para construir una promoción de 19 viviendas, mientras que la otra cesión corresponde a una finca rústica que pasa de forma gratuita a manos del Ibavi para planificar otra futura promoción de viviendas.

Estas fincas pertenecían a Gestur, SA, una sociedad mercantil con mayoría de capital público, adscrita a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, en la que participa la comunidad en un 49,33%. La Junta General de Accionistas de Gestur en la sesión celebrada el 19 de junio de 2025 acordó repartir un dividendo con cargo a reservas voluntarias entre los socios. Estas dos fincas forman parte de ese dividendo, con una valoración de 636.800 euros y 28.638 euros, respectivamente.