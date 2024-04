El ‘problema’ de Aguirre: los tiene a todos enchufados para la final

Aguirre tiene un problema, pero cualquier entrenador quisiera tenerlo también. El mexicano tiene a todos los jugadores absolutamente enchufados de cara a la final. La titularidad se está decidiendo en los entrenamientos de esta semana y hoy por hoy hay muchas dudas. De hecho, sólo cuatro futbolistas están descartados como titulares el sábado, los porteros Rajkovic y Cuéllar, porque Greif es indiscutible, y los dos que no entran en los planes del entrenador, el extremo mallorquín Llabrés y el defensa central belga Van der Heyden. Del resto, cualquiera puede aparecer en el once inicial.

La competencia es tan grande que a día de hoy sólo hay cuatro jugadores con el puesto garantizado: el portero Greif, el capitán Raíllo, el andaluz Copete y el uruguayo Gio. Todo hace indicar que Dani Rodríguez y Samú Costa también serán de la partida, pero a partir de ahí cabe cualquier especulación. Tanto en defensa como en medio campo y en ataque hay posiciones que bailan y por las que se postulan varios candidatos.

Hasta tal punto llega la competencia que el jugador franquicia del Mallorca en ataque, el kosovar Muriqi, no tiene la titularidad garantizada. Aguirre debe elegir entre Abdón, Larin y él y, atendiendo a la política que ha seguido durante la Copa del Rey, en la que Abdón ha sido siempre de la partida, no está nada claro a qué dos delanteros elegirá. Eso si juegan dos arriba, porque no está descartado que sólo comience un atacante.

Y es que la gran segunda parte de Sergi Darder en Valencia ha hecho dudar al cuerpo técnico. En principio el de Artà iba a ser suplente en Sevilla, pero le ve muy enchufado y no hay ninguna duda de que es el jugador de más calidad de la plantilla. La posibilidad de utilizarlo por detrás del delantero para fortalecer el centro del campo y dotar al equipo de un futbolista con capacidad para aguantar el balón y dar el último pase mantiene en vilo a Aguirre, que posiblemente no tome una decisión hasta última hora.

En lógica cabe pensar que los dos lesionados, Valjent y Omar Mascarell, no van a salir de inicio, aunque ambos están acelerando su recuperación y al eslovaco se le ha guardado entre algodones porque en condiciones normales es un titular fijo. Sin embargo no parece probable que Aguirre vaya a arriesgarse a que sufran una recaída que les obligue a gastar un cambio de manera innecesaria. Y es que el Mallorca se está preparando para un partido largo en el que puede haber prórroga y hasta penaltis. Por eso es imprescindible cuidar hasta el último detalle.