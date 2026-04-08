El precio de la vivienda en venta y alquiler alcanza máximos históricos en Baleares: 5.400 euros el m²

El precio de la vivienda en Baleares ha alcanzado en marzo máximos históricos, tanto en venta como en alquiler, cotizando la compraventa los casi 5.400 euros el m². Según datos del portal Fotocasa, en el tercer mes del año el precio de la vivienda en venta en el archipiélago se ha situado en 5.395 euros m², mientras que el alquiler ha subido hasta los 19,50 euros/m².

Con este precio máximo alcanzado en marzo, Baleares es la comunidad autónoma más cara para comprar una vivienda en España.

En el mercado de la vivienda en venta, en el mes de marzo el precio medio en España se ha situado en los 3.014 euro /m², tras un intenso incremento de un 21% en tan solo un año.

Este dato no solo supone un récord absoluto, sino que deja atrás el anterior máximo histórico de 2.952 euro/m² alcanzado en abril de 2007.

Por su parte, el precio del alquiler en España alcanza en marzo el valor más alto alcanzado en los registros del portal, que cuenta ya con 20 años de análisis continuado.

A finales del pasado mes de marzo, el estudio IMIE Mercados Locales 2026 confirmó que el precio de la vivienda en Baleares superó los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007, después de que haya aumentado un 15,5% a nivel interanual, confirmando que no tiene techo en la comunidad con el mercado inmobiliario más caro de España.