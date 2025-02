PP y Vox dan luz verde a la tramitación de la primera Ley de Conciliación de Baleares tras rechazar el pleno del Parlament este martes las enmiendas a la totalidad presentadas por Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos (Vox retiró la suya este lunes) a este proyecto de ley aprobado por el Consell de Govern el pasado 4 de octubre. Los 34 votos en contra de PP y Vox han servido para salvar las enmiendas que reclamaban la devolución del texto.

Durante el debate, ha intervenido el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que la ley parte, que ha calificado de trascendental, parte del concepto de libertad y que es fruto del diálogo social.

«Es una ley que nos afecta a todos. A los padres y madres que quieren dedicar tiempo a sus hijos. A los hijos que tendremos familiares a los que atender. Y a las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad. Tenemos el poder y la responsabilidad de ayudar y proteger», ha afirmado.

El conseller se ha mostrado convencido de que todos los grupos parlamentarios serán capaces de encontrar el equilibrio y apartar las diferencias «ante la importancia y la relevancia de la norma».

Entre sus puntos principales contempla que los colegios públicos de Baleares abrirán en vacaciones para ayudar a las familias trabajadoras o la creación de un banco de horas en las negociaciones de los convenios colectivos para la flexibilización horaria.

El debate de las enmiendas a la totalidad ha estado repleto de menciones al imputado presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. «La ley no gusta ni a Vox, aunque igual que París bien vale una misa, la silla de Le Senne bien vale un par de alusiones a la igualdad», ha afirmado la diputada del PSOE Irantzu Fernández. Para la socialista, la ley «sólo gusta a Le Senne, que gana unas semanas más en el cargo»

En la defensa de las enmiendas a la totalidad, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió, que ha comenzado su intervención dando la enhorabuena a Gabriel Le Senne («es usted el primer y único beneficiario de la ley», ha señalado) ha argumentado que el contenido de la norma y sus medidas son de bajo impacto y «una declaración de intenciones».

Para la diputada independentista, el proyecto de ley responde a un único modelo de familia y su enfoque de género está diluido y la norma debería sustentarse en los principios de conciliación, corresponsabilidad e igualdad del hombre y la mujer en los entornos laborales.

«And the Oscar goes to Marta Carrió», ha comenzado su intervención la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha lamentado que la oposición, como en la película ‘El sexto sentido’, «en ocasiones vean muertos». «Aquí no hay ningún muerto», ha añadido.

Cañadas ha reprochado a la oposición el «feminismo de boquilla», que ha atacado a la presidenta Prohens por retrasarse en su llegada al pleno por acompañar a su hijo al médico.

«Han increpado a una mujer, madre de dos hijos, que consigue llegar a ser presidenta de una comunidad autónoma, por acompañar a su hijo al médico y la reciben como le han recibido esta mañana. Feminismo de boquilla y de pacotilla», ha señalado.

En su última réplica, después de que la oposición haya acusado al PP de hacer el ridículo con la presentación de la norma, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha preguntado a la izquierda si piensa ir a la manifestación del 8 de marzo «sin haber pedido la cabeza de Monedero, Errejón y Ábalos». «El ridículo lo hacen ustedes con su yo sí te creo, hermana», ha remarcado.

Durán ha recordado que «se trata de una apuesta de la presidenta Prohens para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de las familias además de una medida de apoyo a la maternidad siempre desde el consenso y sin imposiciones». «De esta manera, la presidenta Prohens demuestra una vez más el compromiso del Govern del Partido Popular con las familias, de todo tipo”.