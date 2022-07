El PP balear reitera que los fondos europeos no llegan a las empresas: «No los podemos desaprovechar», ha afirmado la presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, durante su intervención en la clausura de la Conferencia Política del PP de Ibiza «Abriendo caminos».

Las manifestaciones de Prohens denunciando la pésima gestión de estos fondos europeos por el Govern balear de la socialista, Francina Armengol, coincide con las efectuadas por colectivos empresariales, caso de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Baleares cuyo presidente, Gori Jaume, manifestaba recientemente «que a las empresas no les está llegando, no lo están notando», lamentó en declaraciones a este digital, recordando que la idea de la Unión Europea era destinar ese dinero a las empresas de toda Europa, para ponerlas a un nivel muy alto en cuanto a digitalización y sostenibilidad y solventar problemas.

Detrás de esta situación se encuentra el hecho de los 300 millones recibidos, el Govern sólo ha gastado poco más de 20, y todos en inversiones públicas que, en teoría, deberían haberse realizado con fondos propios y no con el dinero de Europa, mientras otros 280 millones están atascados en las arcas de la comunidad autónoma por la lentitud del Ejecutivo para tramitar estos fondos, y destinarlos al tejido productivo para transformar la economía, tal como estableció la Comisión Europea.

La presidenta del PP moderó un debate en el que han participado los exministros Ana Palacio y José Manuel García Margallo, así como el actual vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP nacional, Esteban González Pons. A la conferencia también ha asistido el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado.

En las mesas redondas que han tenido lugar sobre sostenibilidad turística y sobre fondos europeos Next Generation, la líder de los populares ha reivindicado la necesidad de «gobiernos serios y solventes», poniendo como ejemplo el Consell de Ibiza presidido por el popular Vicent Marí.

«Hablamos de gestión, es la clave. Queremos gobernar para gestionar, porque pensamos que hay otra forma de hacerlo», ha defendido.

En referencia al binomio de turismo y sostenibilidad, ha avisado que «el Partido Popular no quiere elegir entre turismo y sostenibilidad, porque no hay una cosa sin la otra»; sobre la inversión de los fondos europeos ha lamentado que «no están llegando a las empresas», alertando de que «es una oportunidad que no podemos desaprovechar» y que «deben servir para transformar». Prohens también se ha comprometido a que «los problemas de los ibicencos serán mis problemas» y ha destacado el problema de la vivienda, sobre el que ha recordado que la formación está trabajando en su propia ley, y el de la sanidad.

La presidenta del PP ha avanzado que el próximo Govern «no sólo tendrá en cuenta los problemas de los ibicencos, sino que tendrá mucho acento ibicenco». «Aquí se han hecho las cosas muy bien, y por eso, siempre digo que el Consell de Eivissa es la mejor carta de presentación del Partido Popular para llegar al Govern», ha defendido. Finalmente ha animado a que “Ibiza tiene que estar teñida de azul en 2023 porque necesitamos que todos los municipios de la isla estén gobernados por el PP».