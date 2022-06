El Govern de Baleares que preside la socialista Francina Armengol no está destinando a la iniciativa privada los 300 millones que ya ha recibido de los fondos europeos Next Generation. Es un dinero que debía destinarse precisamente a las empresas para conseguir la transformación económica. De los 300 millones, el Govern sólo ha gastado unos 20 y todos en inversiones públicas que en teoría deberían haberse realizado con fondos propios y no con el dinero de Europa. Los otros 280 millones están atascados en las arcas de la Comunidad Autónoma.

El motivo no es otro que la lentitud del Ejecutivo autonómico para tramitar estos fondos y destinarlos al tejido productivo para transformar la economía, tal como estableció la Comisión Europea.

De momento, con los Fondos Europeos sólo se han realizado algunas inversiones públicas, las mayoría en hospitales y centro de salud de las Islas, unas inversiones que en teoría nunca deberían haberse realizado con fondos europeos.

De los 300 millones ya recibidos se han gastado, o se ha comprometido el gasto, de 20 millones. Este año Baleares recibirá un total de 1.500 millones de los Next Generation y tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para comprometer el gasto de este dinero y antes de 2026 deberá haber realizado todas las inversiones comprometidas.

Hasta 2030 Baleares recibirá 4.640 millones de los fondos europeos de recuperación Next Generation. Según la presidenta Armengol, ello supondrá un volumen de inversiones «sin precedentes que generará 71.000 nuevos empleos en la comunidad». En todo caso esto será así si el Govern consigue tramitar las inversiones programadas.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, ha advertido este miércoles que los fondos europeos no están llegando al tejido productivo. Frontera ha explicado en declaraciones al programa Al Dia de IB3 que a día de hoy solo hay convocatorias de transición energética y que son partidas «más bajas», mientras que la gran mayoría de millones que anuncian cada día «no están llegando».

La presidenta de la FEHM, informa Europa Press, ha desvelado que hay «mucha preocupación» dentro de todo el sector empresarial y que es un tema que se está hablando «un día sí y otro también».

En este sentido, ha dicho que entiende los trámites burocráticos pero ha recordado que en ocasiones anteriores se han perdido oportunidades importantes por esta cuestión.

El portavoz del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha denunciado también que el dinero europeo no está llegando al tejido productivo y que lo único que se ha hecho hasta ahora son algunas inversiones públicas.

«Necesitamos transformar la economía y para ello es imprescindible que el dinero llegue a la iniciativa privada. De lo contrario corremos el peligro de que los fondos europeos Next Generation se conviertan en otro Plan E», afirma el portavoz del PP.

Costa también denuncia la enorme dificultad que encuentran las empresas para solicitar el dinero de los fondos europeos dado que los mismos se han repartido entre las consellerias para su gestión de la misma forma que a nivel estatal se han distribuido entre los ministerios.

«El empresario al final no sabe a qué conselleria debe dirigirse . El empresario tiene proyectos pero se encuentra con grandes dificultades para saber dónde ha de presentarlos. Todo resulta muy complicado», señala Antoni Costa.