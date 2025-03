Polo en Mallorca y a lo grande

De la misma forma que en su día hubo una guerra total contra los campos de golf, ha ocurrido también con los campos de polo, que durante años han sido perseguidos en un intento de que aquello que huele a rico viva con problemas.

Lo cierto es que el polo, como el golf años atrás, ha sabido imponerse y ahí está la noticia de hoy: en pocos meses tendremos uno de los mejores complejos del mundo dedicado a este caro deporte, que sin embargo ha convertido a los humildes en millonarios gracias al beneficio que genera y al poco territorio que consume.

En Mallorca se critica incluso la grandeza de la Rafa Nadal Academy, que está beneficiando a la isla, atrayendo hasta ella a un visitante que además se convierte en turista o habitante de lujo, de los que no molestan, por cierto, salvo a los ricos, que detestan que los demás lo sean, y a los resentidos con todos y con todo y que además se han creído eso de que todos, aunque no trabajemos ni nos esforcemos en hacerlo, tenemos el derecho a todo de lo que disfrutan los demás.

Obviamente tras la oposición a los campos de golf hay una batalla política que acompañó, que no promovió, el GOB, una organización balear que defiende el territorio desde el ecologismo. Gritan y mucho cuando les atizan quienes les mandan. Han pasado los años y ya nadie habla de los verdes campos que cubren la isla. El efecto de los campos resulta que ha sido beneficioso para el entorno natural que los rodea. Así me lo contaba hace unos años el famoso artista Nen Jakober en su Fundación Sa Bassa Blanca, pegada a un campo de golf y una maravilla de la que ya les hablaré en breve.

El caso es que hasta hace poco -y en breve lo veremos de nuevo- hablar de polo en Mallorca para algunos era nefasto, horrible y, desde el desconocimiento para muchos, una invasión más. Christian Völkers y su mujer Ninon han organizado en su casa, frente al mar y en la montaña de la Serra de Tramuntana, un torneo de ensueño en el que durante unos días los invitados podíamos disfrutar de un torneo de polo magníficamente organizado, en el que las celebridades y los miembros más destacados de la sociedad acababan participando de las fiestas más alucinantes que se han celebrado en Mallorca jamás.

La inversión económica no conocía limites, el número de invitados dispuestos a hacer lo que fuera para poder asistir era inmenso. Había que cumplir con varios códigos para poder estar en la cena final, una magnífica barbacoa, servida por cocineros con estrella, seguida de un baile con los mejores dj’s del momento. Los invitados nos volvíamos locos en la noche de la Serra, vestidos de blanco impoluto y bailando hasta la madrugada. Se que eso ponía nervioso a muchos, sobre todo a los que no asistían.

El caso es que no dudaban en desplazarse hasta Es Port des Canonge las mejores estrellas de ese deporte acompañadas de sus caballos y del resto de equipo. El hecho de sólo aterrizar en la isla con los ejemplares competidores y sus monturas y con sus acompañantes dispuestos a gastar su dinero en diversión de lujo, o no, genera un beneficio que no pueden ni imaginar. Este deporte, que no es sólo para hombres, pues las amazonas compiten al mismo nivel, sí es de caballeros y damas. Es excitante, bello, incluso fascinante, en el campo y en la zona donde los espectadores disfrutamos de la tarde sirviéndonos exquisitos bocados regados con el mejor champán.

Servicio de hotel, boutiques especializas y zonas comunes

Eso ocurría en casa de los Völkers y volverá a suceder, salvo que el emplazamiento cambiará para que todo sea más fácil y el disfrute aún mayor. Nada de atascos. El complejo contará con alojamientos con servicio de hotel, boutiques especializas y zonas comunes que harán las delicias de los más entre los más. Estoy deseando contarlo en breve, cuando se inaugure y cada vez que haya una manifestación de lujo máximo en el que la competición y el placer se alíen sin esnobismos de ninguna clase. El esnob el que no tiene nobleza, ojo.

Cuentan que Tom Ford se enamoró de Mallorca gracias a la Rafa Nadal Academy, lo mismo, al parecer, pasó con los Beckham y tantos otros. Nos conviene seguir siendo discretos en cuanto a eso, porque nos beneficia a todos. Cuando se abra, por fin y tras tantos años de lucha, el complejo de los Völkers pasará lo mismo, se lo aseguro. Y discretamente se lo contaré, si me dejan.