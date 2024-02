El policía que llevó al notario las preguntas filtradas de una oposición ratifica que Calvo se las envió

El policía interino de Palma que llevó a un notario un correo con preguntas filtradas de una oposición en 2012 ha ratificado este viernes, ante el Tribunal de la Audiencia Provincial, que el ex director de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, se las envió para que las remitiera a dos agentes que aspiraban a un ascenso.

Así lo ha expresado en su declaración como testigo en el juicio por el llamado caso Exámenes, después de que el primer día de sesiones la Fiscalía retirase la acusación contra él por vulneración de derechos fundamentales, porque durante la investigación se le hizo declarar en varias ocasiones como testigo, con obligación de decir verdad, y como acusado.

El agente, Daniel Montesinos, ha relatado que, días antes de la prueba, se cruzó con Calvo en el cuartel de la Policía Local y éste le preguntó si tenía las direcciones de los dos aspirantes, Tomás Mas y Santiago Adrover. Así, su superior le pidió como «favor» -no sonó a una «orden», según el testigo- si podría reenviarles un correo.

Fue después cuando descubrió que en los archivos adjuntos estaban las preguntas y después llevó el correo a un notario acompañado de otro agente. Montesinos ha asegurado que lo hizo por recomendación de un abogado, mientras que la Fiscalía sostiene, en su escrito de conclusiones, que fue una medida de presión a los implicados.

Cabe recordar que este jueves, Calvo se desentendió de ese correo, reconociendo que no podía explicarlo pero sugiriendo que su dirección pudo ser suplantada gracias a una vulnerabilidad informática en el cuartel, aunque el dominio no era municipal sino de Gmail, recoge Europa Press.

El archivo contenía siete de las diez preguntas, las que habían elaborado el intendente, Antonio Vera, y el comisario Rafael Estarellas.

Siguiendo con la versión de Montesinos, fue después cuando descubrió que en los archivos adjuntos constaban las preguntas, pero no dijo nada. «Lo que hice es asustarme, no entendía por qué tenía que estar en esta historia», ha expresado, añadiendo que le pareció «surrealista» la situación. Además ha recordado que como era interino no podía optar a la oposición.

De aquella visita al notario, cada uno de los policías salió con una copia del acta, pero no presentaron ninguna denuncia y acordaron mantenerlo en secreto, según Montesinos. El agente ha dicho que creían que si había algún tipo de delito, el notario «debería dar conocimiento de ello»: «Y ahí lo dejamos estar».

Pasó un año hasta que la Guardia Civil registró el cuartel. Montesinos cree que su compañero reveló la existencia del acta a un subinspector cuando se vio presionado por una investigación por otro asunto. «Estuvo con él en el despacho una hora, salió llorando como un bebé y me dijo Lo siento, Dani, y ya nunca supe más», ha recordado, explicando que desde entonces su compañero pidió un cambio de destino y dejaron de hablar.

El agente ha comentado que más tarde se dio cuenta de que más personas conocían la existencia del acta, presumiblemente porque su compañero «se había encargado de decirlo»: «Siempre me ocultó que había enseñado ese acta a otras personas».

Montesinos también ha declarado que en una de sus declaraciones judiciales, el exbfiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán le amenazó presionándole para que incriminara al concejal del PP Álvaro Gijón. «Me dijo: Si usted no dice lo que yo quiero oír, tendrá consecuencias, porque cuando yo muerdo, no suelto», ha afirmado.

Por otro lado, una trabajadora de CCOO ha explicado que la sección sindical se enteró de la existencia del acta y fue el sindicato quien trasladó el documento a la Guardia Civil.