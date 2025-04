Pocos mimbres para este cesto

Aun no le conozco personalmente, pero me dicen que es un buen tipo, una persona normal que, en los tiempos que corren, no es poca cosa. No da grandes titulares, pero se aprecia su sinceridad. Siempre le agradeceremos su aclaración respecto al inoportuno debut de Maffeo en la Kings League, «propuesta del club», «se lo plantearon después del partido contra el Espanyol y él dijo que si», «yo dije que hay que empezar a normalizar este tipo de cosas, lo cual no implica que esté de acuerdo o no».

Jagoba Arrasate ha alcanzado un status y tiene un caché. Es el mejor fichaje que ha hecho el Mallorca esta temporada no solamente por su personalidad, sino por el rendimiento que ha sacado a una plantilla concebida para evitar el descenso, para la que Europa queda afortunadamente lejos, con el décimo primer presupuesto de primera división y que va a mantener la categoría con holgura salvo inesperada hecatombe final.

Su análisis después del partido disputado en Valencia no ofrece lugar a la menor duda. «Nos ha faltado presencia, fluidez, cargar más el área cuando ellos se han echado atrás para aguantar el resultado». Por otra parte, defectos endémicos que sugieren plantear la siguiente incógnita. ¿Este equipo tiene mimbres para hacer eso: dominar, circular, discurrir y llegar con más efectivos?.

Si repasamos las 29 jornadas disputadas, solamente en alguna de ellas encontraríamos tales virtudes. Los resultados, sin duda luchados y merecidos, trazan una paralela divergente en relación al fútbol esgrimido. Por lo que respecta a la cita de este pasado domingo, la temprana sustitución de Sergi Darder y la tardía salida de Mojica restaron poder de reacción, aunque el riesgo de una segunda tarjeta atenúa el relevo del de Artá. Jagoba ha librado algún prodigio, pero para milagros hay que ir a Lurdes.