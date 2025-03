El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado que su formación votará en contra de suspender al presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, como diputado mientras la Audiencia Provincial no se haya pronunciado sobre el recurso presentado por el propio Le Senne contra la apertura de juicio oral. Así lo ha dicho Sagreras este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después que la Mesa del Parlament haya acordado por unanimidad iniciar el trámite de la solicitud de suspensión como diputado de Le Senne.

El popular ha asegurado que su formación no apoyará la suspensión mientras la Audiencia no se haya pronunciado y ha remarcado que el PP «no hace futuribles». «Por precaución, hasta que la Audiencia no se haya pronunciado no votaremos a favor de la suspensión de ningún diputado», ha insistido.

La Mesa del Parlament ha acordado por unanimidad iniciar el trámite de la solicitud de suspensión como diputado del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne. Así se ha acordado en la Mesa de este miércoles en relación con la petición de Unidas Podemos y Més per Menorca, según ha explicado el portavoz menorquinista, Josep Castells, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

La solicitud deberá pasar primero por la Comisión del Estatuto de los Diputados y, en caso de que siga adelante, se elaborará una resolución que se elevará al pleno de la Cámara para ser votada.

La Mesa ha acordado iniciar la tramitación después de solicitar un informe a los letrados del Parlament para saber cómo se debía tramitar y para conocer si, en caso de que se rechace la suspensión -argumentando que la apertura de juicio oral contra el presidente no es firme-, se podría volver a presentar una solicitud en el caso de que finalmente sí acabara siendo firme.

En este sentido, según ha explicado Castells, si la solicitud no saliera adelante, se podría volver a presentar la petición en un futuro, ya que es un tema político y no judicial.

Tanto Castells como la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, han celebrado el inicio de la tramitación, destacando que el informe jurídico confirma que se puede tramitar la solicitud, como ya señalaron ambas formaciones.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reiterado que su formación cree que Le Senne no tiene la autoridad moral para dirigir la Cámara después del pleno de junio cuando arrancó una foto de las Roges del Molinar y debería presentar su dimisión.

«Es lo que hay, no queda otra, si se decide así en la Mesa esperaremos el resultado», ha dicho la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha considerado que la petición se suspensión como diputado de Le Senne «vulnera su presunción de inocencia».

En cuanto a si la suspensión seguirá adelante, Cañadas ha confiado en «el sentido común». «Suspender a un diputado y presidente por unos hechos que no han sido juzgados vulnera los derechos como diputado del señor Le Senne», ha concluido.

La solicitud de suspensión se debatirá a puerta cerrada en la Comisión del Estatuto del Diputado, en la que el presidente de la Cámara podrá defenderse. Si sale adelante la resolución, se votará en un pleno parlamentario, también secreto.

El pasado día 20 de febrero el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Gabriel Le Senne (Vox) por un delito de odio al haber rasgado durante una sesión plenaria la foto de Aurora Picornell, conocida como La Pasionaria de Mallorca.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial todavía no ha resuelto el recurso contra el auto en el que se acordó continuar las diligencias previas por los trámites de la fase intermedia del procedimiento abreviado; dado que el magistrado señaló que había indicios suficientes para considerar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de odio del que podía ser responsable penal el presidente del Parlament balear.