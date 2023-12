El Parlament balear confirma la eliminación del 100% de las subvenciones a patronales y sindicatos. El pleno del Parlament ha confirmado la eliminación del 100% de las subvenciones directas a patronales y sindicatos acordada por PP y Vox durante la segunda jornada del debate de los presupuestos. De esta forma se eliminan de las cuentas autonómicas los 400.000 euros previstos para las subvenciones a los sindicatos CCOO y UGT y las patronales Pimem y Caeb.

A propuesta de Vox, el PP ha aceptado retirar de los presupuestos la subvención de 100.000 euros a CCOO, 50.000 a Pimem, 100.000 euros a UGT y 150.000 euros a la Caeb. Este dinero se destinará ahora a programas de atención a la discapacidad.

Esta medida no figuraba en el programa del PP . La presidenta balear, Marga Prohens, afirmaba recientemente que eliminar estas subvenciones no era la propuestas de su partido. De hecho, el PP votó en contra de la propuesta de Vox cuando la pasada semana se debatió en la Comisión de Hacienda.

Vox, en embargo, marcó la retirada de las subvenciones a patronales y sindicatos como una de las principales condiciones para apoyar los presupuestos del Govern. Las otras condiciones ineludibles eran los 20 millones para la libre elección de lengua y la eliminación del Impuesto de Patrimonio para fortunas inferiores a tres millones de euros. Durante el pasado fin de semana hubo acuerdo con el PP sobre todos estos puntos.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, admitía el lunes haber llegado a este acuerdo con Vox por una cuestión de «responsabilidad». «Hemos considerado más importante poder aprobar los presupuestos de la comunidad para 2024» que enmiendas de Vox con las que, reconocía, «haber tenido dudas».

Sobre esta cuestión, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reivindicado el diálogo con el PP asegurando que también han tenido que ceder. «Ellos no querían esta enmienda, no les gusta, la votaron en contra en comisión. La han aceptado porque hemos negociado y nosotros también nos hemos tenido que comer cosas que no nos gustan», ha afirmado según informa la agencia Europa Press.

Antes, durante su intervención, el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro ha trasladado su compromiso de que el Govern «estará siempre con las patronales y los sindicatos».

El diputado del PSIB Llorenç Pou ha acusado al Govern de traicionar a las patronales y los sindicatos eliminando las subvenciones en la enmienda ya aceptada en comisión. «Ir en contra de las patronales y los sindicatos es debilitar a los trabajadores y la siguiente víctima del pacto PP-Vox será el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib), ha señalado.

Vox y la Fundación Francisco Franco

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha asegurado que si hay que subvencionar a los sindicatos CCOO y UGT también habría que subvencionar a la Fundación Francisco Franco.

Sobre esto, el diputado se ha referido a posicionamientos de los sindicatos a favor de la amnistía y los líderes independentistas. «¿A estos tenemos que subvencionar»?, se ha preguntado.

Rodríguez ha reivindicado en este punto el diálogo con el PP y ha asegurado que también han tenido que ceder. «Ellos no querían esta enmienda, no les gusta, la votaron en contra en comisión. La han aceptado porque hemos negociado y nosotros también nos hemos tenido que comer cosas que no nos gustan», ha afirmado.

El diputado de Vox ha pedido a los grupos de izquierdas que no se preocupen, porque por retirar estas «limosnas» no se van a hundir ni los sindicatos ni las patronales.

Rodríguez ha acabado citando al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, afirmando que «no se puede hablar de Patria a un pueblo que no tiene el pan y no conoce la justicia.»

El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha criticado el apoyo del PP a la enmienda de Vox advirtiéndole que serán «culpables, no solo cómplices».

El ecosoberanista ha calificado como «triste» que los ‘populares’ acepten estos posicionamientos y ha defendido que los agentes sociales y económicos ocupan en la sociedad un lugar preeminente. «Usted conoce la patronal y sabe perfectamente que es imprescindible. Replanteeselo», ha concluido Rosa dirigiéndose al conseller.

56 enmiendas aprobadas

Por otra parte, la sesión plenaria de este miércoles ha aprobado 35 enmiendas incorporadas en las votaciones de la mañana en las secciones de Economía, Hacienda e Innovación; Mar y Ciclo del Agua; y Familia y Servicios Sociales. Durante la tarde se han aprobado otras 21 enmiendas tras los debates a las secciones de Salud y Empresa, Empleo y Energía.

En materia de Salud se han incorporado enmiendas en materia de formación de profesionales para abordar la violencia sexual, contratación de personal e infraestructuras.