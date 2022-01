Los de Pau Tomàs y Álex Pérez, que volvieron a competir el pasado miércoles ante el Unicaja Banco Oviedo en partido aplazado, afrontan esta tarde (19.00 horas) un partido en el que buscarán sumar la segunda victoria de la temporada y la primera fuera de Son Moix ante un rival que cuenta entre sus filas con el ex Palma Justin Raffington y jugadores importantes como Sergio de la Fuente, Alec Wintering o Kavion Pippen, sobrino del histórico Scottie Pippen.

Los mallorquines, por su parte, van a poder contar con Elijah Brown, Pavel Marinov y Robert Cosialls para este partido puesto que los tres jugadores no pudieron estar en el partido ante Oviedo al ser fichajes que no estaban inscritos en el momento en el que debía disputarse el partido en Pumarín. La entrada de las nuevas incorporaciones permitirá una mayor rotación para los mallorquines que afrontan el partido con mucha ilusión y con ganas de comenzar a revertir la dinámica en la que está el equipo. No estará en el partido Joel Kanyinda que sigue proceso de recuperación de unas dolencias que le han impedido jugar en las últimas jornadas

Con el partido en Valladolid, el conjunto palmesano da inicio a un verdadero maratón de partidos en el que el equipo quiere comenzar a sumar triunfos y comenzar el camino para intentar lograr la permanencia en la LEB Oro.

“Viajamos a Valladolid a intentar sacar la victoria con muchas ganas de jugar el partido porque podemos disponer de todos los jugadores con los que, en principio vamos a finalizar la temporada y tenemos ganas de verlos competir”, ha explicado tras el entrenamiento de hoy por la tarde Pau Tomàs, entrenador del equipo mallorquín. “Vamos con la máxima ilusión, con las garantías de competir y con ese punto de madurez que creo hemos logrado con estos fichajes”, ha añadido Tomàs.

Sobre la pelea por la salvación ha indicado que “matemáticamente hay opciones y las esperanzas siguen siendo las mismas. Afrontamos la semana trabajando para poder sacar los partidos y la esperanza no ha decaído, más bien lo contrario” y que “los jugadores son los primeros que están con esa esperanza y ganas de demostrar que son buenos jugadores”.

El entrenador mallorquín, además, considera que el equipo, pese a la derrota dio un paso importante en Pumarín. “Los jugadores estuvieron involucrados al máximo allí y dejaron una buena imagen pese a la derrota. Creemos que el resultado fue más abultado de lo que debía ser pero les hemos dicho que tenemos ganas de ver esa misma imagen con un equipo más compensado en todas sus líneas”, ha comentado Pau Tomàs que ha reiterado que “lo que le hemos dicho a los jugadores es que tenemos que ir con la misma energía que tuvo en Oviedo y, a partir de ahí, remar todos juntos hacia el objetivo”.

En cuanto al UEMC Real Valladolid Baloncesto ha indicado Pau Tomàs que “nos vamos a encontrar a un equipo necesitado. Vienen de perder un partido que no esperaban perder. Vendrán dolidos por la derrota encajada ante el Prat. Igual mentalmente nos habría beneficiado que ganasen y que viniesen un poco confiados contra nosotros pero nos vamos a encontrar a un Valladolid con una gran plantilla y con ganas de sumar la victoria ante su gente”.