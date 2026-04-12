Palma se convierte en el epicentro del breaking juvenil: nace la primer liga U18 de Mallorca

La cultura urbana da un paso firme en Mallorca con el nacimiento de Palma Breaking League U18, la primera liga mensual de breaking para menores de 18 años en la isla, una iniciativa que llega en pleno auge internacional de esta disciplina tras su inclusión en los Juegos Olímpicos. El centro deportivo Tempo será el escenario principal donde se desarrollará esta innovadora competición, convirtiéndose en el punto de encuentro para jóvenes talentos que buscan crecer dentro del breaking.

La liga se celebrará el último sábado de cada mes bajo un formato 1vs1, con un sistema de ranking anual que permitirá medir la evolución de los participantes a lo largo de la temporada. Este recorrido culminará en una gran final prevista para mayo de 2027, en la que los mejores clasificados competirán por un premio de gran valor: una beca completa para un campamento internacional de breaking. Todo ello con el respaldo de un gran elenco de jueces especializados, que aportarán nivel, criterio y espectáculo a cada batalla.

Más allá de la competición, el proyecto nace con una clara vocación de comunidad, creando un espacio donde conviven bailarines, escuelas, asociaciones y marcas, fomentando la colaboración y el desarrollo dentro de la cultura urbana. Uno de sus aspectos más destacados es su carácter inclusivo: la categoría es mixta, integrando a Bboys y Bgirls en igualdad de condiciones, y además abre la puerta a participantes procedentes de disciplinas como danza contemporánea, ballet, gimnasia o parkour, enriqueciendo el nivel artístico del evento.

La iniciativa cuenta ya con el apoyo de entidades locales como Tempo Mallorca, Grupo Top Dance y la Asociación de Danza Urbana de Baleares, consolidando una base sólida dentro del ecosistema cultural de la isla. Paralelamente, la organización ha puesto en marcha una campaña de financiación a través de GoFundMe, con el objetivo de mejorar la calidad de los eventos, potenciar la producción audiovisual y ofrecer mejores premios, implicando así a la comunidad en el crecimiento del proyecto.

«Esto no es solo una liga, es una inversión en la próxima generación», destacan desde la organización, que trabaja con la vista puesta en posicionar Palma de Mallorca como un referente dentro de la escena del breaking en España. Además, la competición contará con visibilidad mediática, ya que OKBALEARES ofrecerá resúmenes de cada jornada tanto en sus redes sociales como en su portal web, acercando la liga al público y dando protagonismo al talento emergente.

Con una propuesta que fusiona deporte, cultura y comunidad, Palma Breaking League U18 se perfila como una plataforma clave para impulsar a las nuevas generaciones y fortalecer la cultura urbana en la isla. Se trata de una educación alternativa. El breaking sigue creciendo, y Palma está lista para convertirse en uno de sus grandes escenarios.