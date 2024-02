La oposición en el Consell tacha de «cortina de humo» las explicaciones dadas por Galmés sobre Pilar Bonet

La oposición en el Consell de Mallorca, formada por PSOE y los independentistas de Més, tacha de «cortina de humo» el pleno extraordinario celebrado el lunes para despejar dudas sobre la ex consellera Pilar Bonet, por lo que exigen conocer la relación de gastos personales, con sus viajes y dietas; la declaración de bienes, de entrada y de salida; y la agenda de reuniones de la ya ex dirigente, que se vio obligada a dimitir tras verse relacionada con un supuesto caso de desfalco millonario en su etapa laboral en una empresa privada de handling.

Así lo han anunciado los portavoces de las dos formaciones en la institución insular, la socialista Catalina Cladera y Jaume Alzamora, de Més, que han anunciado que presentarán una batería de preguntas sobre la actividad de Pilar Bonet después de tachar de «cortina de humo» el pleno celebrado este pasado lunes.

En relación a esto, ambos dirigentes han mostrado su «decepción» por las explicaciones de Galmés en el pleno extraordinario celebrado el lunes para tratar la dimisión de Bonet. De hecho, en palabras de Cladera, se trató de un pleno para «cubrir el expediente» ya que Galmés «no aclaró ningún hecho».

De esta manera, la izquierda solicitará un proceso de validación de todos los gastos en los que haya participado Bonet y el nivel de autorización y acceso a las plataformas internas digitales que tenía la consellera, con los cargos y personal que tenía en niveles superiores e inferiores; y aclarar si estuvo presente en reuniones con Tirme, a la que el Consell abonó 43 millones de euros para evitar una subida de las tasas de basura.

Auditoría externa

Además, ambas formaciones también han insistido en una auditoría externa en el departamento que gestionó Bonet, ya que han considerado que la revisión de facturas anunciada por Llorenç Galmés no es suficiente ya que dichas revisiones son un trabajo que habitualmente «ya se realiza» por los órganos de fiscalización internos.

Por ello, Alzamora ha asegurado que «esto ya se hace, es procedimental y no se hará hasta que se cierre la contabilidad a final de año». En la misma línea ha ido Cladera, que ha advertido que las facturas ya han sido revisadas por los técnicos del Consell y «si no han detectado nada, tal vez, no lo detectarán». Además, la oposición ha razonado que los informes de la Sindicatura de Comptes tardarán, como mínimo, dos años en presentarse, según recoge Europa Press.

En ese sentido, la socialista se ha preguntado por qué el PP tiene «miedo» a plantear una auditoría externa. Mientras, Alzamora ha argumentado que la corrupción consiste en «saltarse los controles» por lo que, a su juicio, la revisión, ‘per se’, puede «no dar información suficiente».

Con todo, la portavoz del PSIB en el Consell ha criticado a Galmés por no pedir «disculpas por el espectáculo». Además, Cladera también ha ligado el caso a «las prisas» para cerrar la Oficina Anticorrupción por parte del Govern.

Por último, Alzamora ha recalcado que este pleno les dejó «más dudas que certezas» puesto que este lunes «no obtuvieron explicaciones».