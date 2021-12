Tras las polémicas imágenes de pistas de baile abarrotadas y gente sin mascarilla en las discotecas, la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone) ha pedido a la ciudadanía que sea responsable. Así, ha advertido de que «sin salud no hay fiesta», para tratar de concienciar a la población de la «necesidad de cumplir con las restricciones. Cabe recordar que a pesar de que el Govern dijo que habría un dispositivo especial para el 31 y el 1, Francina Armengol no reaccionó hasta que no fue tarde.

La entidad ha explicado en una nota de prensa que «el sector del ocio está señalado por el descontrol». Se refiere a los vídeos que distintos usuarios publicaron en Twitter y en los que se denunciaba que la gente no respetaba las medidas de seguridad. Precisamente, a raíz de estas imágenes el Govern informó a Abone de que habría sanciones. Por ello, la asociación ha aseverado que «es muy importante que los establecimientos cumplan con la normativa establecida, así como sus trabajadores y toda la ciudadanía».

«Para algunos empresarios está siendo muy frustrante poner todo de su parte y ver que la situación aún así se desborda. Aun con llamadas de atención, algunos asistentes incumplen las medidas. Por el bien de todos, hace falta concienciación y responsabilidad. Igual que se respetan las medidas al ir al supermercado, también se deben respetar a la hora de tomar una copa», ha dicho la asociación.

Abone ha recordado que es obligatorio enseñar el pasaporte Covid y el DNI en la puerta. También que la mascarilla se debe llevar en todo momento, excepto cuando se está consumiendo y que la distancia de seguridad ha de respetarse. Además, ha informado de que «están proliferando eventos ilegales, que no son fiestas seguras y que a medio plazo perjudicarán al ocio nocturno balear».

La Asociación ha hecho hincapié en que apuesta por la salud y el bienestar de todos. «Hemos sido el sector con más restricciones y el último en abrir, y estamos manteniendo diálogo constante con la Administración para tomar las mejores decisiones frente a esta pandemia en lo que concierne a nuestra actividad». Por ello, el Ejecutivo balear intensificará la vigilancia de los establecimientos durante esta noche y la del 1 de enero. Aunque se trata de una medida que deberían haber tomado hace semanas.

Por el momento, se han cancelado muchas fiestas de Nochevieja en distintas discotecas y salas de Mallorca. Las primeras en anunciar esta cancelación fueron BCM y Tito’s. La dirección aseguró que se debía al gran aumento de contagios registrados en la isla estos últimos días y a la dificultad de hacer cumplir las normas.»