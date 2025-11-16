Nuevo accidente en la rotonda de Palmanyola: una conductora pierde el control y arrolla varios vehículos

La rotonda ubicada en Palmanyola, en la carretera de Sóller y dentro del término municipal de Bunyola, volvió a convertirse este fin de semana en escenario de un aparatoso accidente. Una conductora novel perdió el control de su vehículo al salir de la glorieta y terminó impactando contra varios coches que se encontraban correctamente estacionados en la zona colindante.

Según testigos presenciales, el vehículo derrapó bruscamente al tomar la salida de la rotonda y, sin que la joven pudiera reaccionar a tiempo, se desplazó hacia el aparcamiento lateral, embistiendo a varios turismos. El impacto generó un importante susto entre los vecinos y comerciantes de la zona, que ya están habituados a ver cómo se repiten este tipo de incidentes.

Los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar y atendieron a la conductora, que presentaba diversas contusiones. Fue trasladada en ambulancia al hospital más cercano, donde quedó ingresada con pronóstico reservado. A pesar de la violencia del choque, no se registraron más heridos, aunque los daños materiales fueron significativos.

Este último accidente se suma a una preocupante serie de siniestros ocurridos en el mismo tramo durante los últimos meses. Los vecinos aseguran que la rotonda se ha convertido en un auténtico punto negro de las carreteras de Mallorca. De hecho, en los últimos tres meses se han contabilizado al menos cinco accidentes, algunos de ellos con consecuencias graves.

Uno de los casos más llamativos tuvo lugar hace apenas unas semanas, cuando un conductor que circulaba en estado de embriaguez perdió el control y se estrelló contra varios vehículos, la fachada de una vivienda y varios contadores eléctricos. El impacto dejó sin suministro eléctrico a una parte importante del vecindario durante horas y generó gran preocupación entre los residentes.

Ante la reiteración de incidentes, los vecinos de Palmanyola llevan tiempo reclamando soluciones urgentes a las autoridades competentes. Entre sus propuestas destacan la prolongación del carril de salida de la rotonda, una medida que permitiría a los vehículos estabilizarse antes de incorporarse a la vía principal, así como la instalación de guardarraíles y elementos de contención que impidan que los coches puedan invadir las aceras o las zonas residenciales.

“Es cuestión de tiempo que ocurra una desgracia mayor”, lamentan los residentes, que insisten en que la peligrosidad del punto está sobradamente demostrada. Aseguran que solo una actuación inmediata y contundente podrá frenar la tendencia y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los vecinos cuyos hogares se encuentran a escasos metros de la carretera.

Mientras se debate la posible intervención, la rotonda de Palmanyola continúa en el centro de la polémica y bajo la preocupación de quienes transitan o viven cerca de este tramo conflictivo.